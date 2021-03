Diletta Leotta rifiuta la proposta di matrimonio di Can Yaman: le ultime

Diletta Leotta non accetta la proposta di matrimonio Can Yaman. Lo scoop a “Ogni mattina”. Dettagli e ultimi retroscena

Diletta Leotta non avrebbe accettato la proposta di matrimonio di Can Yaman. Il clamoroso scoop arriva dalla trasmissione di TV8 “Ogni Mattina”. A fare la rivelazione è il giornalista Santo Pirrotta. Il famoso attore turco, molto amato dalle donne, da qualche mese ha iniziato una relazione con la bella giornalista di Dazn.

Per lei, nei giorni scorsi, un prezioso anello di fidanzamento da ben 40mila euro e una proposta di matrimonio inaspettata e romantica. Tuttavia, la Leotta avrebbe sostanzialmente declinato, prendendosi del tempo. Eppure, da qualche giorno circola in rete la presunta data del matrimonio, che sarebbe stato fissato il prossimo 16 agosto. Con queste nuove indiscrezioni lo scenario è destinato a cambiare.

Diletta Leotta prende tempo: per ora niente matrimonio con Can Yaman?

Pirrotta riporta anche le presunte parole della presentatrice: “Ci devo pensare”, avrebbe risposto all’avvenente Can Yaman. Il rifiuto sarebbe dettato non dalla mancanza di amore, ma del bisogno di certezze da parte della donna. I due si conoscono e si frequentano da ottobre 2020. Non è molto tempo, ma nemmeno così poco. A quanto pare l’attore avrebbe incassato il momentaneo “no”, ma la loro storia non sarebbe in pericolo.

I due, infatti, sono dati ancora come molto innamorati. Non vivono insieme, in quanto Diletta è a Milano. Il turco, però, è solito trascorrere i week end a casa della giornalista. Curioso, però, che la Leotta nei fine settimana è impegnata con le partite di Serie A che segue in tutta Italia. In ogni caso si vocifera che la coppia avrebbe in progetto di trasferirsi a Roma nell’immediato futuro. E per il matrimonio, in ogni caso, c’è sempre tempo.