Arisa lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo: “Matrimonio annullato, mi sono ripreso l’anello”. La rivelazione del manager della cantante

Sembrava una bella storia d’amore, destinata alle nozze nel mese di settembre. Invece, quella di Arisa e del fidanzato Andrea Di Carlo è finita bruscamente. La cantante è stata lasciata dal suo compagno: il tutto è accaduto improvvisamente. La confessione è arrivata direttamente da lui, che è anche manager dell’artista, ed è stata riportata da Corriere.it.

“Tra me e lei è finita – ha affermato Di Carlo – ho fatto tanto per Arisa, ma non mi sento riconosciuto come suo fidanzato”. Il motivo sarebbe il comportamento di Arisa nello studio di Domenica In, che vedendo delle sue foto durante un’intervista con Mara Venier non è stato nemmeno citato dalla cantante.

Il fidanzato di Arisa la lascia: “Andava via con la scusa dei cani”

“Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto – spiega – Arisa si è commossa ma non ha nemmeno pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante e per il 2 settembre avevamo organizzato il nostro matrimonio. Ma io dopo la trasmissione ero deluso e arrabbiato”. La motivazione sarebbe nel fatto che Di Carlo non approva che Arisa non parla di lui in pubblico. (leggi qui i dettagli della loro relazione)

“E’ rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata. La scusa è sempre quella dei suoi cani, ma a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura”. E poi la chiusura molto netta: “Per me è finita. Non torno indietro. Matrimonio annullato, mi sono ripreso l’anello”. Segnali di presagio nell’intervista della cantante a Mara Venier, nello spiegare il testo della canzone descriveva una crisi d’amore. Il motivo si è poi capito. Nei giorni scorsi Arisa è stata protagonista sui social con un particolare post nel quale metteva in evidenza le sue forme: leggi qui per approfondire.