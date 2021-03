Donnarumma, pioggia di sfottò. Il portiere napoletano del Milan fa pace con Insigne, ma non basta: i tifosi lo prendono di mira sui social

Gli improperi lanciati da parte di Gigio Donnarumma verso la panchina del Napoli non sono passati inosservati. Il giorno dopo Milan-Napoli i tifosi azzurri mettono nel mirino il portiere di Castellammare. E a poco serve che il portiere rossonero si sia scattato una foto con Insigne nel post partita a sancire la “pace”. Troppo tardi, anche perché l’ironia ha prevalso sui social, e Donnarumma non è la prima volta che “pizzica” il Napoli. «Siete una banda!». Questa la frase che Gigio ha detto urlando contro alcuni componenti della panchina partenopea nel finale nervoso di Milan-Napoli, con l’estremo difensore che ha avuto uno scontro verbale con alcuni membri dello staff di Gattuso.

La rabbia del portiere avrebbe avuto un destinatario particolare. Secondo il sito Milanews.it, dalla panchina del Napoli sono volate provocazioni nei confronti dei calciatori del Milan, con il team manager della squadra campana, Matteo Scala, che avrebbe detto qualcosa. Da qui lo scontro con verbale con Donnarumma In ogni caso tutto è andato per il meglio, e il portiere stabiese ha anche pubblicato un messaggio di riscossa dopo la sconfitta. “Iniziamo una settimana importante con la voglia di tornare subito sulla strada giusta. Forza Milan”. È questo che ha scritto Gianluigi Donnarumma, che ha ricevuto tantissimi commenti da Napoli, la maggior parte ironici, che gli hanno ricordato la sconfitta, e soprattutto quel video in cui prendeva in giro lo zio per aver tolto la vittoria al Napoli nel 2018 dopo una grande parata su Milik.

Donnarumma preso in giro dai tifosi del Napoli

“Gigiò la vita è fatta di momenti. E chist è o mument ‘e te magnà o …” scrive Marcello. Più moderato Vincenzo: “Perdonaci Giggio c’è chi ha chiesto scusa allo zio per non aver tolto la mano e chi in silenzio segna…. il calcio vive di cicli storici se tu togli al Napoli opportunità prima o poi il Napoli toglie in opportunità a te”. La maggior parte dei messaggi è per la famosa “chiamata” allo zio. “Chiama lo zio Gigi!”, scrive Francesco. Così Marina: “Hai sbagliato a fare il numero, se vuoi chiediamo noi scusa a tuo zio”. Domenico: “Ieri come è andata la partita? Chiedo per un amico”. Ricky, invece, pizzica il milanista: “Avevate 15 punti di vantaggio, adesso 6 con una partita in più e mi parli di posizione di vantaggio? Tu sei certo di andare in Champions?”.

C’è anche qualche anima mia che prova a consolarlo: “Gigi hai sbagliato ad arrabbiarti per la sconfitta, sai bene che il fallo su Theo non era da rigore. Almeno hai dimostrato di aver capito col selfie con Insigne”, sottolinea Manuela. E poi c’è Cristina: “Adesso abbiamo finito di giocare contro di voi. Sai cosa ti dico? Auguro a voi del Milan di vincere lo scudetto perché tu sei napoletano”. In tanti apprezzano la “pace” fatta con Insigne. Sicuramente ci sono stati momenti di nervosismo a fine gara tra Gigio Donnarumma e la panchina del Napoli, con Lorenzo Insigne che è subito intervenuto per calmare il compagno con la nazionale e amico. Per far finire le polemiche, i due hanno pubblicato sorridenti per una foto postata sulle stories Instagram del portiere del Milan.