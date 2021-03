Dopo aver vinto il Golden Globe, adesso Laura Pausini punta al premio Oscar come miglior canzone grazia alla sua Io si. Ecco la sua reazione

Laura Pausini ha deciso che non è il caso di fermarsi. La cantante romagnola, dopo aver vinto il Golden Globe, è in corsa anche per la vittoria del Premio Oscar come miglior colonna sonora. Laura ha accolto con grande gioia la candidatura, postando un video su Instagram in compagnia della sua famiglia.

Poche settimane fa ha trionfato al Golden Globe grazie ad Io si, che ha fatto da colonna sonora al film La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti con Sophia Loren e Renato Carpentieri protagonisti. Si tratta di un film che racconta l’inclusione e la parte della medaglia più bella dell’accoglienza e dell’immigrazione.

La Pausini aveva festeggiato la vittoria al Golden Globe sul palco del Festival di Sanremo, celebrata da Fiorello ed Amadeus. Adesso spera di fare il bis nel corso della notte degli Oscar 2021. Sarebbe un traguardo importantissimo per la sua carriera e per l’Italia. Ecco la sua reazione quando ha scoperto di essere tra le nomination.

Laura Pausini: “Grazie all’Academy. Il messaggio di Io si è importante”

Laura Pausini ha scoperto poche ore fa di essere tra in corsa per la vittoria del Premio Oscar. La cantante italiana, fresca vincitrice del Golden Globe, è tra le nomination come miglior canzone grazie ad Io si, che ha fatto da colonna sonora al film La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti con Sophia Loren e Renato Carpentieri protagonisti.

La cantante romagnola ha esultato in diretta postando un video sul suo profilo ufficiale Instagram ed ha voluto ringraziare l’Academy soprattutto per aver compreso il messaggio che porta avanti la sua canzone. Un messaggio di pace e a favore dell’accoglienza e dell’umanità, soprattutto in un momento complicato come questo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Academy (@theacademy)

“Ancora non ci credo.”, ha commentato la Pausini, “Poter far parte di questo progetto con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato uno dei più grandi regali che la vita potesse farmi. Sapere di essere nominata agli Oscar va oltre qualsiasi desiderio o aspettativa”. Laura ha ribadito il ringraziamento all’Academy anche sui social.

Poi ha voluto citare tutti coloro che hanno collaborato e creduto a questo progetto, a partire da Diane Warren e Niccolò Agliardi: “Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Impossibile frenare la sua gioia. Questo è un momento veramente d’oro per Laura Pausini, che ha festeggiato la vittoria del Golden Globe sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. La cantante italiana ha dichiarato di essere felice soprattutto per aver portato la cultura del nostro paese alla cerimonia degli Oscar.

La canzone e il film sono dedicati a coloro che si sentono persi, abbandonati e senza protezione. Questo è uno dei motivi per i quali la cantante italiana ha voluto ringraziare l’Academy per la premiazione. La Notte degli Oscar andrà in onda il 25 aprile dal Dolby Theatre di Los Angeles e in Italia sarà trasmessa in diretta da Sky.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Oltre al Golden Globe, Io si ha conquistato anche l’Hollywood Music in Media Awards e il Satellite Award, importanti riconoscimenti che vanno ad aggiungersi ad un palmares già molto importante. I premi vinti da Laura Pausini nel corso degli anni, infatti, sono tantissimi:

Festival di Sanremo (1993)

(1993) Grammy Award (2006);

(2006); Latin Grammy Award (2005, 2007, 2009, 2018);

(2005, 2007, 2009, 2018); Diversity Media Awards (2016);

(2016); CinEuphoria Awards (2021);

(2021); Golden Globe (2021)

A questi si aggiungono numerosi premi minori ma altrettanto importanti.