Coppa America: niente da fare per Luna Rossa. L’imbarcazione ci prova fino alla fine ma non ha potuto reggere allo strapotere di New Zealand

La Coppa America di vela ha preso decisamente la direzione della Nuova Zelanda. Stanotte è stata svolta la nona regata tra Luna Rossa e Team New Zealand. I Kiwi hanno vinto e si sono portati sul 6-3. Adesso hanno il match point per aggiudicarsi il prestigioso trofeo, del quale sono già detentori.

Bisogna però fare un grosso applauso all’imbarcazione guidata da James Spithill, che probabilmente ha buttato via le ultime speranze di vittoria nell’ottava regata, persa in maniera clamorosa e regalata agli avversari. Stanotte Luna Rossa ci ha provato fino all’ultimo metro ma non ha potuto fare niente contro lo strapotere dei neozelandesi.

Non c’è stata la decima regata a causa di un crollo della forza del vento, che ha costretto le imbarcazioni a tornare in porto. Si torna dunque in acqua stanotte, Luna Rossa proverà almeno ad allungare la serie. Ecco il riassunto della regata di questa notte.

Luna Rossa parte bene, poi arriva la rimonta di New Zealand

Anche in questa nona regata Luna Rossa è riuscita ad acquisire un po’ di vantaggio in partenza. Le immagini fanno venire i brividi perché in un paio di manovre le due imbarcazioni sono state veramente molto vicine. Non c’è stato contatto grazie all’esperienza e alla bravura dei due timonieri, due autentici fuoriclasse.

L’imbarcazione italiana si è trovata dunque a difendere un vantaggio, seppur di pochi secondi. Dopo un inizio di regata a favore dei vincitori della Prada Cup, Checco Bruni riesce a piazzare la barca italiana davanti a quella neozelandese dopo la penultima poppa. Ma è proprio sul più bello che viene fuori Team New Zealand.

Luna Rossa sceglie il lato sinistro del campo di regata, pensando che fosse quello giusto. Non è così. Il vento gira tutto dalla parte destra e spinge la vela de Kiwi. New Zealand accelera e supera Luna Rossa, riuscendo in poco tempo ad acquisire fino a 150 metri di vantaggio. Vantaggio che riesce a difendere fino al traguardo.

Si va quindi sul 6-3 per New Zealand, che stanotte avrà il match point per aggiudicarsi la Coppa America. L’imbarcazione guidata da James Spithill non ha nulla da rimproverarsi. Contro questi fenomeno c’era poco da fare, eppure riuscire a vincere tre regate lascia l’amaro in bocca, soprattutto per come è stata buttata via l’ottava regata, che avrebbe permesso a Luna Rossa di tornare in acqua questa notte sul 4-5.

La decima regata andrà in scena nella notte tra martedì e mercoledì, vento permettendo. L’equipaggio italiano proverà ad accorciare le distanze. Per la serie “non è finita finché non è finita”.