Quali sono i segni più golosi di dolci di tutto lo zodiaco? Ecco le prime cinque posizioni dei segni catturati con le mani nella marmellata!

Chi di noi, dopo aver mangiato un pasto da quattro portate al ristorante, rifiuterebbe mai un dolce delicato?

Ma, di certo, non serve andare al ristorante a rimpinzarsi per poter apprezzare la bontà di un dessert a fine pranzo!

Anche chi si professa un vero e proprio amante del salato, sotto sotto, non dice quasi mai di no all’idea di prendere un gelato o di mangiare un quadratino di cioccolata.

Bene, esistono delle persone, invece, che non possono assolutamente fare a meno dei dolci: ecco chi sono secondo lo zodiaco!

I segni più golosi di dolci dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni

Hai litigato con il tuo partner e non sai se una scatola di cioccolatini potrebbe aiutarti a migliorare la vostra riconciliazione?

Vuoi portare i cornetti in ufficio ma non sai se ci sarà il classico collega che ruberà quelle più buone, lasciando agli altri solo le briciole e te con un pugno di mosche in mano?

Bene, non preoccuparti abbiamo il modo per scoprire se e come muoverti quando parliamo di dolci.

Come? Ma semplicemente fornendoti la classifica dei cinque segni più golosi di tutto lo zodiaco!

Se il tuo partner od i tuoi colleghi rientrano nelle posizioni più alte di questa classifica, saprai bene come comportarti quando il tuo dilemma si basa sugli zuccheri.

Dopotutto abbiamo già scoperto quali sono i segni più mammoni dello zodiaco o quelli che non perdonano mai nessuno e, quindi, di dolce non hanno proprio niente.

Insomma, grazie a questa classifica non sbaglierai mai più!

Ecco, quindi, chi sono i segni “golosoni” e che puoi “addomesticare” con la dolcezza.

Pesci: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica dei segni più golosi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Questo segno, infatti, è uno di quelli che passerebbe tutta la giornata sdraiato a letto, intento solamente a… mangiare dolci!

Sono dei veri e proprio amanti del dolce e dello zucchero e non si lasciano mai sfuggire l’occasione per provarne uno nuovo.

Insomma, se volete prendere “all’amo” il vostro Pesci è meglio usare come esca una ciambella piena di crema od una bomba alla cioccolata.

Invitate i Pesci a fare una colazione fuori (non troppo presto, ovviamente): non sapranno dirvi di no!

Acquario: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Acquario sono quelle persone che, al ristorante, finiscono per prendere il dolce ogni volta, anche quando non ne hanno voglia.

Non riescono a resistere a glasse e creme pasticciere, perdono i sensi di fronte a zuccherini e cioccolato fuso!

Il motivo per cui l’Acquario ama così tanto i dolci è che, per lui, rappresentano il top della cucina: non è strano, infatti, trovarli in cucina intenti a provare qualche ricetta.

Adorano fare tentativi con il lievito!

Capricorno: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno sono delle persone decisamente golose: tanto, infatti, da arrivare sul terzo gradino del podio dei segni più golosi!

Il Capricorno è il classico amante dei dolci che non mostra la sua passiona ma la tiene, piuttosto, nascosta fino all’ultimo.

In casa loro troverete sempre un barattolo pieno di dolciumi e cioccolatini “per le emergenze” e vi possiamo assicurare che lo scoprirete solo per caso.

Il Capricorno, infatti, è gelosissimo dei suoi dolci e non ama dividerli con nessuno!

Sagittario: secondo posto

Vi avevamo già detto che il Sagittario è uno dei segni più infantili e fanciulleschi dello zodiaco: impossibile, quindi, pensare che non gli piacciano i dolci!

Per il Sagittario i dolci hanno quel sapore che tanto ricordo loro l’infanzia felice.

Un dolce oppure un invito per andare a prendere un gelato sono il modo migliore per consolidare il vostro rapporto, qualunque esso sia, con i nati sotto il segno del Sagittario.

Il primo appuntamento migliore, per loro, è proprio in pasticceria!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più golosi dello zodiaco!

Anche se ci sembra difficile immaginare un nato sotto il segno dello Scorpione che si abbuffa di fronte ad una tavola imbandita è giunta l’ora di ricrederci.

Lo Scorpione, infatti, può veramente stupirci in questo campo!

Qualsiasi dolce stimola la loro curiosità e sono disposti ad assaggiare veramente di tutto a patto che gli venga proposto come un dolce!

Lo Scorpione, infatti, è un segno dal palato molto fine che ha (pensate un po’) delle opinioni veramente forti riguardo i cibi!

Il dolce, però, è l’unica categoria di alimenti di fronte alla quale le sui ginocchia cedono e che lo fa tornare improvvisamente bambino: insomma, con lo Scorpione un dolce è per sempre!