La regina di Roma, moglie del leggendario Francesco Totti, Ilary Blasi ha ormai un record di gaffe dalla sua. All’Isola dei Famosi di clamorose.

La bella conduttrice televisiva che ha iniziato col botto ha già iniziato la sfilza di gaffe che sicuramente l’hanno già resa virale su tutti i social. Il tutto è da ravvisarsi nella spontaneità della donna e nel fatto che non ha paura di esprimersi e non è il tipo di donna che rimugina sul linguaggio.

Naturalmente complice di tutte le incomprensioni sono anche le difficoltà di recezione dovute ai kilometri e kilometri di distanza che separano la bella conduttrice televisiva ed i suoi naufraghi da poco approdati sull’Isola anche se il tutto naturalmente fino ad un certo punto.

Insomma Ilary Blasi si è già distinta per le sue gaffe e per le sue domande ed affermazioni sempre schiette e sincere che fanno da centro del programma assieme alle frecciatine mai del tutto velate del beniamino del pubblico Tommaso Zorzi. Vediamo cosa è successo.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e le gaffe della serata: dalla patata al “dura poco”

La bella conduttrice romana è ora sotto i riflettori per una gaffe clamorosa che ha pronunciato durante la trasmissione. Il tutto è accaduto in modo inaspettato quando all’improvviso Ilary Blasi ha detto: “Per la prima volta vi faccio entrare dentro la pata*a”. Naturalmente si è subito corretta con la parola giusta, cioè “Palapa”.

Il tutto ha scatenato una risata senza freni da parte di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi che non ha potuto fare altro che esternare tutto l’amore nei confronti della conduttrice che più volte si è accasciata al pavimento in preda ad una risata contagiosissima. E non è finita qui.

Lo show è però andato avanti e con esso anche le gaffe della bellissima e simpaticissima conduttrice. Si passa infatti a Ferdinando Guglielmotti che ha esternato un certo interesse nei confronti della Isoardi che non ha del tutto risposto negativamente. La bella conduttrice romana ha però ricordato al naufrago che ha detto di durare poco, il ché è tutto un dire.

“Lei ha detto che dura poco” dice la bella conduttrice romana che ha provocato l’imbarazzo da parte di quest’ultimo prima che la bellissima Ilary Blasi specificasse naturalmente quanto da lei detto. Il tutto ha provocato naturalmente forte ilarità del pubblico. Intanto però fra la Isoardi e Guglielmotti potrebbe nascere un amore dopo una gaffe?

Da Ilary Blasi c’è tutto un modo da aspettarsi e la conduttrice darà sicuramente tante soddisfazioni al suo pubblico.