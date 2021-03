Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi non ha naturalmente bisogno di presentazioni. Il vincitore del GF VIP non le ha mandate a dire e ne ha per tutti.

Il giovane vincitore del GF VIP ha conquistato tutto il pubblico televisivo del piccolo schermo con il suo carisma, la sua unicità, il suo coraggio e naturalmente il suo talento. Sin dal primo giorno all’interno della casa più spiata d’Italia ha dato filo da torcere a tutti.

Ha continuato con la sua strada ed è andato avanti fino ad arrivare alla finalissima dopo sei mesi di trasmissione circa dove ha battuto in primis Andrea Zelletta poi la sua migliore amica Stefania Orlando ed infine il giovane Pierpaolo Pretelli. La vittoria se l’è aggiudicata con percentuali altissime di voti.

Ha fatto non poco scalpore il suo ingresso nel parterre degli opinionisti, a sorpresa, dell’Isola dei Famosi ed anzi ha iniziato con il botto. Non le ha proprio mandate a dire ed ha spianato la strada ad uno scontro che sembrerebbe presentarsi come epocale.

Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi su Akash Kumar: “Un ego smisurato”

Il giovane modello Akash Kumar durante la sua presentazione ha parlato di sé in modo molto sicuro e fiero delle proprie caratteristiche. Un carisma non indifferente ed una fierezza di sé che di certo non è passata inosservata agli occhi del giovane beniamino del pubblico.

Tommaso Zorzi, opinionista e beniamino del pubblico, non ha di certo lasciato passare il tutto inosservato ed ha infatti subito commentato dicendo: “A me le persone che si danno della terza persona si rendono un po’ subito antipatiche“. Un chiaro riferimento al fatto che la pienezza di sé del giovane modello di fama internazionale non passerà di certo inosservato.

Il giovane influencer milanese non si è di certo trattenuto e con la sincerità che da sempre lo contraddistingue ha continuato dicendo: “L’atteggiamento, un ego smisurato. Io sono un egocentrico ma lui è completamente assorbito in se stesso“.

Che sia aria di scontri fra opinionisti e naufraghi? Seguiranno aggiornamenti.