La bella conduttrice di origini romane Ilary Blasi ha iniziato l’Isola dei Famosi con il botto, ma qualcosa non è passato inosservato.

Lo show era fra i più attesi dell’ultimo periodo. Chi di noi non avrebbe voluto fare carte false per vedere Ilary Blasi alle prese con i nuovi naufraghi dell’isola più spiata d’Italia. Il solo immaginare il grado di iconicità di tutto questo porta fibrillazione.

La conduttrice televisiva più simpatica e tutto pepe degli ultimi tempi è pronta a giocarsi le sue carte per gestire personaggi molto forti caratterialmente e che si daranno battaglia per la vittoria. Che sia questo l’anno in cui Ilary Blasi ripeterà le sue solite frecciatine non poco velate?

Intanto però lo show ha avuto inizio e la giovane donna di nemmeno quarant’anni ha messo subito in mostra qualche dote particolare e che sicuramente non è passata inosservata agli occhi attenti del pubblico. Vestito nero e sorriso di diamante, il dettaglio inosservato della splendida moglie di Francesco Totti.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi: i dettagli nascosti e quel problemino con l’inglese

Chi di noi non ha notato questo dettaglio fantastico? Ilary ha sfoggiato un vestito lungo e nero che ben in mostra ed in evidenza sottolinea le forme splendide della donna. Un fisico pazzesco che ancor di più si mostra attraverso addominali scolpiti che hanno fatto subito accendere i riflettori.

La donna appena ha calcato le scene entrando nello studio del proprio show ha mostrato questo fisico fantastico ed anche la sua immensa simpatia. Infatti nemmeno il tempo di mostrarsi in tutto il suo splendore ha strappato subito un sorriso per Paul Gascoigne il quale non comprendendo bene la lingua italiana ha preferito l’inglese.

Se non fosse per il fatto che la bella conduttrice romana a quanto pare non conosce moltissimo della lingua e quindi ha lasciato spazio al beniamino del pubblico Tommaso Zorzi, che con il suo ingresso come opinionista dell’Isola più spiata d’Italia ha fatto ancor di più innamorare i propri fan.

Naturalmente entrambi hanno avuto un sipario fatto di tentativi di comprensione di lingua straniera che a confronto le lezioni online sono una passeggiata. La Blasi inizia fra bellezza e risate questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ne vedremo sicuramente delle belle con loro due e soprattutto successivamente anche con Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.