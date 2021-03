Tommaso Zorzi sembra essere stato fortemente voluto ed attenzionato dallo staff e dalla stessa Maria De Filippi peril serale di Amici, poi il colpo d scrna. Ecco cosa è successo.

I due li avevamo lasciati così. Durante la sorpresa che vide protagonista il giovane influencer milanese alle rpese con la famosissima ed illustre conduttrice televisiva Mediaset. Tommaso infatti non ha mai nascosto il suo amore incondizionato sia per i programmi della De Filippi che per quelli della conduttrice partenopea Barbara d’Urso.

Ad oggi, dobbiamo dirlo, Tommaso Zorzi è il “vippone” del momento. Il bellissimo influencer milanese si è aggiudicato il podio e la vittoria dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip oltre che l’aver conquistato una fetta di pubblico e fan da fare invidia a chiunque.

Tutti vogliono rivederlo sul piccolo schermo oltre che sui suoi account social. Proprio per questo motivo le attenzioni su di lui sono non poche. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti.

Tommaso Zorzi: l’influencer più attenzionato del momento

Durante l’esperienza nella competizione della casa più spiata d’Italia il giovane ha dimostrato di possedere unicità, carisma, talento e coraggio nonché doti televisive che non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori del piccolo schermo.

In particolare sembrerebbe che la prima a mettere gli occhi su di lui sarebbe stata proprio la conduttrice di C’è posta per te, Uomini e Donne ed Amici, la famosissima Maria De Filippi, a mettere gli occhi sul nuovo volto del piccolo schermo che ha spopolato sul web e soprattutto con il tutto suo GF VIP late show, dai fan rinominato “TZ late show”.

Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi

Secondo quanto riporta “Il Messaggero” la moglie di Maurizio Costanzo e sempre presente volto Mediaset potrebbe cucirgli addosso un ruolo di giudice ad Amici, che a breve entrerà nella fase più calda, il serale. Il giovane influencer milanese potrebbe quindi a breve avere a che fare con volti conosciutissimi come Arisa, Rudy Zerbi, la tutto pepe Pettinelli, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Quest’anno c’è molta attesa per il programma siccome i ragazzi che si sfideranno sono già entrati nel cuore di tutti i fan e Tommaso Zorzi potrebbe essere quel colpo col botto.

Colpo di scena, anche se ad Amici sembrava tutto fatto, l’assenza temporanea causa covid di Elettra Lamborghini ha lasciato una poltrona vacante, che Tommaso no si è certo fatto scappare. Quindi tutti pronti, tra poco potremmo vedere il giovane prodigio social e tv alle prese con l’Isola dei Famosi.