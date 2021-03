Sandra Milo torna a far parlare di sé con uno scherzo sui vaccini anti-Covid in diretta nazionale a Radio Rai. Dopo lo shock iniziale, il web si divide

Si può scherzare sulla pandemia, sui vaccini e sulle polemiche dei no vax? Il tema è delicato, ma dopo quello che ha combinato oggi Sandra Milo in diretta nazionale su Rai Radio 1, il dibattito sarà ancora più ampio.

L’attrice era collegata con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, conduttori di ‘Un giorno da pecora, popolarissima trasmissione del primo pomeriggio. A loro ha raccontato di essere appena rientrata in casa dopo aver fatto il richiamo con la seconda dose del vaccino anti Covid 19.

Un’intervista come tante, se non fosse che dopo qualche minuto la Milo ha cominciato ad andare in crisi: “Mi batte il cuore velocemente. Non respiro, non respiro…“, ha detto prima di lunghissimi secondi di silenzio in diretta. I conduttori hanno cominciato ad agitarsi, hanno chiesto se qualcuno avesse il numero della figlia per contattarla ed eventualmente allertare i soccorsi.

Quando però il dramma stava raggiungendo l’apice ecco intervenire di nuovo la Milo. Non era svenuta, non era stata male, semplicemente voleva fare un po’ di ironia per mettere l’accento su un tema delicato. “Stavo ironizzando su No Vax e negazionisti che parlano di complotto e negano la pericolosità del virus, l’efficacia dei vaccini. Sono settimane che invito i miei follower ad affidarsi alla scienza”.

Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp pic.twitter.com/2gaye7ioEF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 18, 2021

Sandra Milo e gli scherzi: tutti ricordano quello del 1990, cosa era successo allora?

Ma nel giorno in cui l’Italia e il resto del mondo ricordano le vittime del Coronavirus, questo scherzo non è piaciuto a molti e il web si è scagliato in buona parte contro Sandra Milo. C’è chi critica almeno i termini e chi invece proprio non tollera che qualcuno possa scherzare su un problema così grave.

Ma la mente di molti è tornata al famoso e terribile scherzo telefonico del quale invece lei era stata vittima più di trent’anni fa. Era l’8 gennaio 1990 e Sandra era in diretta a ‘L’amore è una cosa meravigliosa’ su Rai 2. Ad un certo punto arrivò una telefonata e una voce femminile la rimproverò: “Ma che ci fai lì? Tuo figlio ha avuto un incidente ed è ricoverato in ospedale. È gravissimo”.

Le lacrime, la fuga fuori dallo studio urlando solo il nome del figlio che in realtà stava benissimo come ha scoperto poco dopo. All’epoca molti avevano pensavano che l’avesse architettato lei, indagini successive hanno scoperto che la telefonata era arrivata da un ufficio di via del Corso a Roma ma la colpevole non è mai stata scoperta.