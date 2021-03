La timoniera dello show dell’Isola dei Famosi fa una delle sue gaffe. Nuovo tapiro in vista per Ilary Blasi? Cosa è successo.

La conduttrice dello show questa sera ha dato il via alle danze con un momento molto sentito per lei e che ha naturalmente dato spazio all’emozione. Un momento di silenzio e di raccoglimento per le vittime del Covid.

Dopo questo momento di commemorazione nei confronti di quanto accaduto ormai più di un anno fa e che continua nelle nostre vite, la conduttrice Ilary Blasi ha naturalmente dato spazio alla leggerezza del programma.

Durante uno di questi momenti di simpatica leggerezza la bellissima e simpaticissima tutto pepe Ilary Blasi ha fatto una gaffe che non è assolutamente passata inosservata e che forse forse potrebbe regalarle un altro tapiro.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi fa una gaffe e ritorna il GF VIP

La bella conduttrice romana al posto di parlare di un collegamento con l’Isola dei Famosi ha invece chiesto di potersi collegare con la casa del GF VIP. Il tutto non è naturalmente passato inosservato.

Iva Zanicchi ha subito incalzato la conduttrice dicendogli di essersi confusa in realtà per la presenza di Tommaso Zorzi che della scorsa edizione ne è invece il vincitore. La giovane conduttrice di origini romane è quindi scoppiata a ridere, molto probabilmente ricordandosi delle sue passate edizioni alla guida della casa più spiata d’Italia.

Quest’ultima ha poi espresso la sua perplessità circa la possibilità di ricevere un nuovo tapiro di Striscia la Notizia a seguito di questa ennesima gaffe. Infatti la bella romana ne aveva già ricevuto un altro a seguito del primo appuntamento con l’Isola per le sue gaffe della serata.

Resteremo in attesa di ulteriori aggiornamenti, magari in questo caso si potrebbe dare uno personalizzato per la regina indiscussa?

Anche Ilary Blasi è ferma al GF Vip 5 come tutti noi. #Isola #tommasoZorzi — trashbiccis (@trashbiccis) March 18, 2021

ilary blasi piena pienissima del suo inviato roba che gli fa una domanda e subito SI GRAZIE MASSIMILIANO CHIUDETEMI L’AUDIO #isola pic.twitter.com/Rlsd98bD5C — (@liamscare) March 18, 2021

Io mi rendo sempre più conto di essere bimba di Ilary Blasi. #Isola — Lady Sans(i)a (@Theshadyp) March 18, 2021

Ilary Blasi che in 20 minuti di trasmissione ha fatto tuffare tutti i nuovi 4 naufraghi con tanto di clip di presentazione per ognuno, alf0ns0 s1gn0rin1 could never #isola pic.twitter.com/0KzcUfKzwk — playa buriña y playa rafinada stan account || (@Tristan__esdpv) March 18, 2021