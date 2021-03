Non riesci proprio a mantenere un segreto? Devi immediatamente correre a dirlo a qualcuno? Potrebbe dipendere dal tuo segno zodiacale. Ecco i segni zodiacali più pettegoli

Ci sono persone che riescono a portare i segreti più importanti nella tomba. Sia i propri che quelli degli altri. Poi c’è chi proprio non riesce a resistere e ha l’istinto irrefrenabile di dover raccontare tutto. C’è chi riesce almeno a selezionare la persona con la quale spettegolare e chi invece non è in grado di farlo.

In questo modo si finisce per raccontare a persone estranee fatti delicati, da non divulgare. E nascono le discussioni! La voglia di dover raccontare tutto può nascere per diversi motivi: curiosità, tendenza al gossip, voglia di confrontarsi. E poi c’è chi è pettegolo per natura, ha questo modus vivendi nel dna.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i cinque segni zodiacali più pettegoli.

I segni zodiacali più pettegoli: ecco i primi cinque

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più forte, chi è più coraggioso, chi è più dolce e chi proprio non riesce a tenere nulla per sé. Si tratta dei pettegoli, una categoria di persone di solito poco amata. Sono persone alle quali è meglio non dire nulla, per non rischiare di finire sulla bocca di tutti.

Non tutti sanno che l’abitudine a svelare i segreti altrui potrebbe dipendere anche dal proprio segno zodiacale. In base alla data di nascita e alle stelle, possiamo capire se una persona è in grado di tenere la lingua a posto o se invece è totalmente inaffidabile. Anche se, in realtà, c’è chi esagera e chi invece si riesce a tollerare.

Abbiamo già visto quali sono i segni più tecnologici, quali sono i segni più spendaccioni e per quale squadra tifano i vari segni zodiacali. Oggi invece scopriremo quali sono i segni zodiacali più pettegoli. Ecco la classifica dei primi cinque.

Quinto posto: Toro, quelli che stanno zitti finché non si parla di soldi

Chi è nato sotto il segno del Toro tende ad essere una persona affidabile. Ama i comfort, tutte le comodità ed è una persona tranquilla. Ad un Toro potete raccontare tutto, sappiate che custodirà gelosamente tutti i vostri segreti. Quasi tutti. Si, purché non mettiate in pericolo le sue finanze, in quel caso rischiate di tirare fuori il suo lato peggiore. In questo caso non esiterà a rivelare tutte le vostre informazioni private, soprattutto se gli dovete dei soldi.

Quarto posto: Leone, quelli che spettegolano per aiutare il prossimo

I nati sotto il segno del Leone sono spesso persone molto generose. Per una buona azione sono disposti a tutto. Anche a tradire il segreto di un amico. Se capiscono che una persona cara è in difficoltà non ci pensano due volte e corrono in suo soccorso. Se un amico è in ritardo con il pagamento dell’affitto corrono immediatamente a dirlo a tutti per fare una colletta. In questo modo rivelano un segreto, ma lo fanno per uno scopo nobile. Sono tra quelli che possono essere perdonati.

Terzo posto: Cancro, quelli che devono commentare tutto

Chi è nato sotto il segno del Cancro di solito è una persona mite e affettuosa. Queste persone tengono spesso a distanza il pettegolezzo, quasi rifiutandolo. Una persona del Cancro riesce a mantenere un segreto se gli viene chiesto. Si tratta di persone affidabili e in grado di essere discreti ma hanno un difetto. Devono commentare tutto, non riescono a non farlo. In questo modo, a volte, può scappargli qualcosa che non dovrebbero dire.

Secondo posto: Ariete, quelli che si divertono a spettegolare

Le persone nate sotto il segno dell’Ariete sono spesso molto focose e amano spettegolare, anche se non lo fanno per cattiveria. Il pettegolezzo li diverte, provano un vero e proprio godimento quando parlano di altre persone. Questo li porta spesso a finire nei guai perché fanno arrabbiare molte persone. Ma, nonostante questo, l’Ariete non riesce proprio a smettere di spettegolare.

I segni zodiacali più pettegoli. Primo posto: Gemelli, i professionisti del pettegolezzo

Al primo posto di questa particolare classifica ci sono i nati sotto il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno è sempre molto predisposto alle relazioni con altre persone. Ama stare in mezzo alla gente e svolgere qualsiasi attività tra la folla. Questo lo porta a conoscere le vicende personali di tantissima gente.

Amici, parenti, familiari stretti devono guardarsi bene dal rivelare un segreto ad un Gemelli. È impossibile che questo resterà tale. I Gemelli amano essere pettegoli e non si curano delle conseguenze, nemmeno quando possono essere pesanti o possono portare a discussioni in famiglia. Spifferare tutto ai quattro venti è la principale attività di chi è nato sotto questo segno.

I Gemelli sono anche dei bravissimi manipolatori. Di conseguenza potrebbero strumentalizzare un segreto altrui per ottenere favori personali. Per questo sono al primo posto tra i segni zodiacali più pettegoli. Lo fanno in maniera lucida, dettagliata, seriale e non sono disposti nemmeno a chiedere scusa.