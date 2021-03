All’Isola dei Famosi il bellissimo modello Akash Kumar ha perso le staffe dopo essere stato silenzioso tutto il tempo. Cosa è successo.

Una serata di tranquillità e leggerezza quella di questo secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi. La bella conduttrice romana questa sera ha deciso di iniziare con un ricordo commosso per le vittime del Covid e poi passare a dare un po’ di spensieratezza.

Naturalmente però il clima sull’isola non è sempre dei migliori ed ancor più certo è che il gioco è fatto di uomini e donne. Proprio per questo motivo non è assolutamente possibile immaginare che non ci sia un minimo di confronto o discussione.

Bisogna dire che proprio a tal proposito, tra una gaffe della bellissima Ilary Blasi ed un’altra, ci sono stati anche alcuni scontri che di certo non sono passati inosservati. A tal proposito è proprio da dire che Akash Kumar dà molto filo da torcere.

Isola dei Famosi, Akash Kumar contro tutti: “Non c’ho voglia”

Questa serata non si è di certo risparmiata confronti e scontri, ma quelli di Akash Kumar sono ormai quelli più noti e sotto i riflettori. Il tutto ha avuto inizio con Tommaso Zorzi che esortato dalla conduttrice dello show ha chiesto al modello: “Senti ma c’è una questione che volevo un attimo chiarire perché non ho capito bene. Pare che tu abbia più nomi?”

“Se vuoi fare la polemica come Selvaggia ti lascio qui. Non c’ho voglia” risponde il modello che ha fatto parlare molto di sé in questo periodo. A “Ballando con le stelle” infatti Akash aveva già dovuto affrontare questo discorso ed anche in quell’occasione si mostrò spazientito da questo tipo di domande sembra proprio nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

Per evitare ulteriori bollori la conduttrice dello show ha cercato di riallineare i toni del modello dicendo: “Non è una polemica. E’ carina questa cosa che magari puoi cambiare opinione”. Chiaramente l’intenzione di Ilary Blasi era semplicemente di mostrare quanto non ci fosse nulla di male nel dire la verità.

Il modello dagli occhi di ghiaccio ha poi risposto a Tommaso Zorzi che proprio lui dovrebbe saperlo siccome si conoscono da tanti anni. A questo l’opinionista tutto pepe ha risposto dicendo: “Ci conosciamo da qualche anno ed appunto per questo che chiedevo delle tue identità. Io conosco solamente Akash Kumar”.

Chiusa la discussione fra i due con Akash che è tornato dagli altri naufraghi ed a quanto pare avrebbe anche chiesto alla Isoardi di nominarlo, la conduttrice romana ha esclamato: “C’ha più nomi lui del Visconte“. Ilary Blasi ha quindi così concluso la faccenda che sicuramente non finirà qui.

