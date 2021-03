All’Isola dei Famosi ci sono già le prime scintille fra Vera Gemma ed Angela Melillo a seguito della nomination della prima.

Il tutto sarebbe nato a seguito delle nomination della scorsa volta. L’Isola dei Famosi naturalmente ogni anno sforna continui momenti di scontro e di incontro fra i vari naufraghi che si sono susseguiti.

Fatto sta che siamo appena all’inizio dell’edizione dell’Isola dei Famosi con alla guida la bella conduttrice romana Ilary Blasi, reduce dalle scorse edizioni del Grande Fratello Vip dopo aver lasciato il posto ad Alfonso Signorini.

Fra Vera Gemma ed Angela Melillo sin dal primo appuntamento con lo show sembrava ci fossero delle scintille, anche se quest’ultima aveva detto tutt’altro all’inizio della competizione. Vediamo cosa è successo.

Isola dei Famosi, Vera Gemma contro Angela Melillo? Il primo scontro dell’edizione

La scorsa volta Vera Gemma aveva nominato Angela Melillo perché a quanto pare la irritava. Quest’ultima però aveva detto che poco prima di entrare all’Isola le due si erano sentite e si erano ripromesse di non nominarsi a vicenda.

Vera Gemma ha smentito il tutto dicendo che vero è che le due si sono sentite, ma che non aveva mai detto di non volerla nominare mai. Le due proprio per queste ragioni in diretta all’Isola dei Famosi si sono quindi confrontate.

Angela ha confermato ancora il “precedente” del non volersi nominare mentre Vera Gemma ha dichiarato di “non aver mai fatto questa promessa a nessuno”. “Io non ti nominerò mai perché infondo siamo due mamme e dobbiamo supportarci” riporta Angela Melillo riportando le parole di Vera Gemma che però ha continuato a smentire il tutto.

Le due però hanno posto fine al confronto dicendo che si sarebbero confrontate successivamente e che, secondo quanto dice Angela, ci sarà modo di farsi conoscere e far cambiare idea.

“Vera Gemma ed Angela Melillo penso che non si sopporteranno fino alla fine e questo ci piace” dice Tommaso Zorzi, l’opinionista beniamino del pubblico che tutti abbiamo imparato ad amare al GF VIP, sempre pronto alle frecciatine.

Intanto il web impazza e continua al grido di un solo nome: Tommaso Zorzi ed il TZVIP.

Tommaso risulta già pungente. A suo agio. Lo si nota anche da come è seduto, da come si volta e da come sorride. Anche la sua espressione è più distesa. Sta carburando benissimo, e ci darà delle soddisfazioni pazzesche!🔥 #isola #TommasoZorzi pic.twitter.com/hNwh88VnNu — Samuel Montegrande (@SamuelMontegra1) March 18, 2021