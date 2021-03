Pier Silvio Berlusconi e la pagina di auguri a Silvio per la festa del papà. L’idea del figlio dell’ex presidente del Consiglio

Piersilvio Berlusconi sceglie di fare gli auguri a papà Silvio in modo speciale. L’ex Cavaliere, 85 anni, questa mattina ha ricevuto una bella sorpresa. Suo figlio ha comprato un’intera pagina del “Corriere della Sera”, del “Giornale” e del “Messaggero” per dedicare un pensiero al papà.

“Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte. Pier Silvio”.

Piersilvio Berlusconi: gli auguri speciali a papà Silvio

Questo il messaggio che l’imprenditore ha scelto per fare felice sui padre Silvio nel giorno della festa del papà. Piersilvio è il secondogenito del presidente di Forza Italia. E’ la prima volta che uno dei figli di Berlusconi utilizza questa modalità per fare gli auguri al padre.

Pier Silvio Berlusconi e la pagina di auguri a suo padre Silvio per la festa del papà: … https://t.co/n5WztpqxBs pic.twitter.com/5wy8BAw4oh — Corriere della Sera (@Corriere) March 19, 2021

Probabile che in un anno complicato ci sia stata l’esigenza di un messaggio d’affetto. In quest’ultimo anno Berlusconi ha fatto i conti col Covid e i tanti acciacchi dovuti all’età, il figlio Piersilvio ha pensato di rivolgere al padre un pensiero toccante e speciale. Si nota come tra i firmatari degli auguri non ci siano gli altri figli, ossia Marina, Barbarba, Elenora e Luigi. Piersilvio Berlusconi, oggi 52enne, è il vice presidente e amministratore delegato di Mediaset e presidente di Rti.