Il ct dell’Italia Roberto Mancini diramerà oggi le convocazioni per le tre gare di fine marzo dell’Italia: mancheranno sicuramente Calabria, D’Ambrosio, Romagnoli, Bastoni e Barella

Nonostante la nuova emergenza Covid nel campionato di Serie a (Inter-Sassuolo di domani è stata rinviata) il calcio prova ad andare avanti come nulla fosse. Partite su partite, tra campionati e coppe, e anche le nazionali sono pronte a tornare.

La prossima settimana, infatti, è prevista la sosta per dare spazio all’Italia e altre rappresentative. In Sud America, la Conmebol, la federazione calcistica, ha annullato tutte le partite delle nazionali (qualificazioni mondiali 2022) proprio per il rischio Covid. In Europa, invece, si gioca come niente fosse.

Italia, le prime convocazioni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022

Ecco perché oggi il ct della Nazionale Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per le due partite contro Bulgaria e Lituania, che daranno il via alle qualificazioni Mondiali del 2022. L’allenatore dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza dovuta al Covid: tra calciatori infortunati e positivi saranno tante le assenze.

Non ci saranno gli interisti Bastoni e Barella, fermati dall’ATS di Milano dopo il focolaio nell’Inter. Out anche il positivo D’Ambrosio. Mancheranno anche Romagnoli e Calabria del Milan, infortunati. Vista l’emergenza Mancini potrebbe convocare Toloi dell’Atalanta per la prima volta, brasiliano ma naturalizzato italiano.

La prima volta di De Rossi: l’ex centrocampista entra nello staff di Mancini

Daniele De Rossi, ex centrocampista e capitano della Roma, da oggi fa parte dello staff di Roberto Mancini e della Nazionale. Un ruolo inedito per l’ex calciatore, che si prepara alla carriera di allenatore. “Sono felice e orgoglioso – ha commentato l’ex giallorosso – ringrazio sia il presidente Gravina che il Mancini per la fiducia e per l’opportunità. Sarà un’emozione tornare a Coverciano, che per me vuol dire ritornare a casa e rivedere tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo. Lo farò con passione, sapendo che sono solo all’inizio ed ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano e non vedo l’ora di cominciare”.

I possibili convocati

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Cragno (e uno tra Meret, Gollini, Silvestri)

Difensori: Florenzi, Mancini, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi, Chiellini, Spinazzola, Emerson

Centrocampisti: Jorginho, Locatelli, Lo. Pellegrini, Verratti, Pessina, Cristante, Castrovilli, Soriano

Attaccanti: Chiesa, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Kean, Insigne, Berardi, El Shaarawy, Caputo, Grifo