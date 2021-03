Tommaso Zorzi dona in beneficenza il montepremi, ma piovono critiche. Dopo aver donato il montepremi del Grande Fratello Vip 5 in beneficenza

Tommaso Zorzi dona in beneficenza i soldi del premio per aver vinto il GF Vip. Evidentemente si aspettava consensi ed elogi, e invece è stato ricoperto di critiche e insulti. Probabilmente, il motivo è che l’influencer, oggi opinionista dell’Isola dei Famosi, ha pubblicamente dichiarato di aver devoluto in beneficenza l’intero montepremi del Grande Fratello Vip, di cui è stato vincitore lo scorso 1 marzo.

Un gesto sicuramente importante e apprezzabile, ma – evidentemente – per qualcuno l’atto di bontà doveva rimanere privato. Insomma, il pubblico ha bocciato il fatto che Tommaso ha “pubblicizzato” la pur lodevole iniziativa. La cifra ammonta a ben 100 mila, e nel contratto di ogni partecipante è previsto un obbligo di devolvere una quota in beneficenza. Zorzi, però, ha deciso di donare l’intera cifra.

Tommaso Zorzi attaccato perché ha fatto beneficenza coi soldi del GF Vip: la replica

L’influencer lo ha confessato in un’intervista a Vanity Fair. In effetti non si tratta di un annuncio “urbi et orbi”, ma di una semplice intervista. I soldi sono stati donati all’RSA e alle case per anziani. Ma le critiche non sono mancate: solo in pochi si sono complimentati con il vincitore del reality. Da parte degli altri molte critiche, proprio perché Zorzi ha pubblicizzato l’iniziativa.

E il vincitore del GF Vip ha pubblicato una storia nella quale riporta alcune delle critiche e degli insulti che ha ricevuto, provando a difendersi e a giustificare la sua scelta. “Una volta dissi che se una persona ti vuole dare contro, ti darà contro anche quando fai un gesto di bene, perché ti dirà che è per pubblicità, è esattamente questo. Questo mi fa capire che per alcune persone non potevo neanche provarci”, ha chiosato Tommaso.