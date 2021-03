Quanto guadagnano i naufraghi de L’isola dei Famosi? Stipendio da capogiro. Svelato il compenso percepito dai naufraghi del reality di Canale 5

L’Isola dei Famosi sta entrando nel vivo. Oggi, giovedì 19 marzo 2021, andrà in onda la seconda puntata (leggi le anticipazioni su cosa succederà) e sale la curiosità attorno ai protagonisti del grande reality di Canale 5. I telespettatori si chiedono, mentre assistono alla trasmissione, quanto guadagnano i concorrenti del programma in diretta dall’Honduras.

E’ ovvio che nessuno partecipa gratis: ma quanto sono alti i compensi? L’Isola dei Famosi è un reality particolare: al di là dello “show”, ci sono delle effettive difficoltà a svolgere il gioco. Ecco perché i compensi sono piuttosto alti: non c’è il comfort di una bella e comoda casa (come quella del Grande Fratello) e si vive effettivamente con poco cibo e alla giornata. Gli stipendi, o per meglio dire i compensi, non sono standard: variano in base all’ “importanza” del personaggio.

Isola dei Famosi, quanto guadagnano i concorrenti: le cifre

Vip piuttosto noti possono avere un cachet personalizzato, ma di solito il compenso base è di 3.000 a puntata, che diventano 1.500 in caso di eliminazione con la conseguente partecipazione in studio per i commenti. Questa la cifra “base” per i concorrenti meno famosi, ovviamente lo “stipendio” sale a seconda dei personaggi. Si può andare facilmente sui 10.000 e 15.000 euro a puntata, e in alcuni casi anche di più.

La cifra viene comunque dimezzata in caso di eliminazione, ma i concorrenti comunque si assicurano una buona rendita fino alla chiusura dello show. Ad esempio, si vocifera che Elisa Isoardi guadagni ben 15mila euro a puntata, mentre Paul Gascoigne (la vera star dell’Isola) vada tra i 20 e i 25mila euro a settimana. Attenzione, però: in caso di squalifica (per bestemmie o comportamenti scorretti) il contratto viene annullato e i concorrenti non percepiranno più i compensi per le successive puntate, in quanto eliminati anche dalla partecipazione in studio.