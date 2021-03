Stasera torna in diretta l’Isola dei Famosi con la seconda puntata. Ci saranno quattro ingressi e la prima eliminazione. Le anticipazioni

E’ tutto pronto per la seconda puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 15. Il reality a tema survivor è partito da pochi giorni in tv ed i naufraghi si sono cominciati ad ambientare in Honduras tra prove e prime nominations.

Stasera su Canale 5 ci saranno ancora una volta Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi in studio a regalarci sorprese e ore di intrattenimento, mentre Elettra Lamborghini sarà ancora collegata da casa visto che è alle prese col Covid e sta attraversando davvero un brutto periodo.

Nel frattempo sull’isola i concorrenti sono in attesa di sapere chi per primo verrà eliminato: in nomination dopo la prima puntata sono finiti Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti. A decidere chi dovrà abbandonare il reality sarà come sempre il pubblico da casa che potrà votare tramite App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv ed SMS.

Isola dei Famosi, le novità della seconda puntata

Ma a prescindere dalla scelta effettuata dai telespettatori, stasera ci sarà una novità: chi sarà eliminato, infatti, non lascerà il programma in maniera definitiva.

Nel frattempo la seconda puntata vedrà l’ingresso di quattro nuovi naufraghi che si aggiungeranno alla schiera di Buriños e Rafinados: si tratta di Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Persia (@persiav)

Anche i due inviati sul posto, Massimiliano Rosolino e Pino Maddaloni, avranno il loro bel da fare. Il primo sarà chiamato a coordinare le prove di sopravvivenza a cui si sottoporranno i concorrenti: chi riuscirà a passarle riceverà l’immunità dalle nominations e anche una nuova ricompensa. Il secondo continuerà a tenere a bada gli aspiranti naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

La puntata si concluderà con delle nuove nominations e, come sempre, sarà interessante scoprire in che direzione si stanno muovendo i gruppi e quali alleanze cominciano a formarsi dopo pochi giorni di convivenza. L’appuntamento è per stasera alle 21.20 circa.