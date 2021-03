Anche Instagram si allinea ad altri social network e continua a cavalcare l’onda del livestream. A breve si potrà fare una diretta in quattro

Nell’ultimo anno la pandemia mondiale ha rivoluzionato il nostro modo di vivere. Sono cambiate le abitudini, i ritmi, le distanze. Viviamo da un anno in un’epoca di cambiamento che probabilmente segnerà il resto delle nostre vite. Se in meglio o in peggio, lo valuteremo fra qualche anno, adesso non è possibile farlo.

Anche il mondo dei social network sta cambiando e si sta adeguando alle nuove esigenze degli utenti. L’obbligo di restare a casa ha spinto molte persone a contattare amici e parenti attraverso videochiamate. Ma non sempre, almeno all’inizio, era possibile far partecipare un grosso numero di persone.

Adesso le cose stanno cambiando e anche Instagram si sta adeguando. Arrivano le “Rooms”, stanze che permetteranno a quattro partecipanti di parlare in diretta contemporaneamente. Si tratta di un esperimento già riuscito su altre piattaforme come Messenger o Clubhouse, il social dedicato agli audio. Vediamo nel dettaglio quali saranno i cambiamenti che devono aspettarsi gli utenti di Instagram.

Cosa sono le Live Rooms di Instagram e come funzionano

Anche Instagram, seppur con qualche mese di ritardo, si sta adeguando al cambiamento dell’ultimo anno. Il social network di proprietà di Facebook, infatti, sta per introdurre novità per migliorare il livello di interattività dei propri utenti. Il social delle foto sta diventando sempre più una piattaforma attiva nel livestream.

Sulla scia di Messenger, il servizio di messaggistica di Facebook, arrivano le cosiddette “Rooms”. In italiano vuol dire “stanze”, cioè gruppi nei quali gli utenti possono amabilmente chiacchierare. Si tratta di una novità che Instagram sta per introdurre per rispondere a Clubhouse, il social dedicato agli audio che sta andando benissimo negli ultimi mesi.

Fino ad oggi esistevano soltanto le dirette live. Un organizzatore ed un ospite si collegavano e gli utenti potevano soltanto commentare. Sperando che uno dei due protagonisti della diretta potesse leggere la domanda per poi rispondere in diretta. Di sicuro altri social erano organizzati meglio ed ecco spiegato il motivo di questo cambiamento.

Adesso gli utenti contemporaneamente collegati potranno essere quattro. La novità sarà presto disponibile su tutti gli smartphone. Per entrare in modalità “Rooms” basterà cliccare sul tasto “crea” e poi su “in diretta”. Poi sarà necessario selezionare una piccola icona delle stanze per aggiungere gli altri partecipanti.

Instagram ha già annunciato che è in fase di studio un aggiornamento di questa novità, che dovrebbe essere introdotta nei prossimi giorni. L’aggiornamento permetterà di usufruire di altri strumenti interattivi, come i controlli per moderatori e funzioni audio. Qualcosa di molto simile a quanto succede su Clubhouse.

L’evoluzione dei social network negli ultimi dodici mesi

Instagram sta per introdurre le “Rooms”. Adesso quattro persone potranno collegarsi contemporaneamente ed interagire. La società ha dichiarato di aver introdotto questa novità per permettere ai musicisti di suonare dei concerti live a distanza. Si tratta di una novità che sarà sicuramente apprezzata da molti utenti.

L’emergenza Coronavirus ha costretto le persone a passare più tempo in casa e, di conseguenza, la frequentazione dei social network è cresciuta a dismisura. Nell’ultimo anno sono nate nuove piattaforme e altre hanno avuto un boom di accessi mai visti. YouTube e TikTok hanno visto aumentare notevolmente il numero degli iscritti negli ultimi dodici mesi.

Tutti questi social hanno una caratteristica che li accomuna: provano ad offrire esperienze divertenti da condividere con gli altri. In un momento storico come questo è qualcosa di molto importante. Ed è proprio per questo motivo che sono nati social nuovi che puntano tutto sull’interattività tra utenti.

Di conseguenza, i social network già esistenti si sono dovuti adeguare. La novità introdotta da Instagram dimostra semplicemente quanto anche i social debbano continuamente provare a restare al passo con i tempi. Ormai da anni tutto si condivide in rete, anche una semplice partita ad un videogame.