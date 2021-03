Walter Zenga vive da tempo a Dubai ed è riuscito a vaccinarsi prima dei suoi coetanei italiani. Ma c’è chi lo stuzzica nei commenti

In questi giorni non si fa che parlare di vaccino: dopo i casi legati ad Astrazeneca si attende una decisione dell’Unione Europea per poter ripartire in sicurezza con la somministrazione del farmaco anche in Italia.

Nel frattempo moltissime persone che hanno possibilità economiche elevate stanno cercando di “eludere” la fila e scelgono gli Emirati Arabi come destinazione per poter ricevere il vaccino in anticipo pagando una grossa cifra.

Tra i tanti vips che sono stati vaccinati all’estero c’è anche Walter Zenga, anche se nel suo caso non si tratta di nessun tipo di “precedenza speciale”: l’ex portiere di Inter e Sampdoria, infatti, vive ormai da parecchio tempo a Dubai e ha lì la sua residenza.

Ieri l’ex “Uomo Ragno”, che negli ultimi mesi è stato al centro delle polemiche per il suo rapporto complicato con i suoi figli, ha ricevuto il vaccino e ha postato il video sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Walter Zenga vaccinato: “Gli effetti collaterali ti fanno diventare milanista?”

Tanti ovviamente sono corsi a commentare il video postato da Zenga su Instagram. Uno dei commenti più ironici e che hanno ricevuto più like è quello della crasi tra il vaccino incriminato ed il suo cognome: “Astrazenga”.

In realtà l’ex portiere ha risposto a tutti coloro che erano preoccupati in merito alla dose ricevuta e ha spiegato che a Dubai si riceve il vaccino cinese “Sinopharm”, che ancora non ha ricevuto l’ok dall’Unione Europea.

C’è anche chi ha scherzato sugli eventuali effetti collaterali del vaccino cinese: “Non è che gli effetti collaterali ti fanno diventare milanista?”, ma Walter spegne sul nascere ogni ipotesi stramba: “Non ci sono effetti collaterali“, aggiungendo una sfilza di cuori nerazzurri.

Per ultimo un commento tra il serio ed il faceto di Salvatore Monaco, difensore del Perugia: “Qui (in Italia, ndr) aspettiamo Babbo Natale per farlo”.