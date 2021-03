È stata una notte movimentata per gli abitanti di Sardegna e Liguria: una scossa di terremoto in Algeria è stata avvertita anche in Italia

Alle ore 1:04 di stanotte (ora italiana e locale) è stata registrata una forte scossa di terremoto davanti l’Algeria. La scossa aveva una magnitudo del 6.2 ed è stata avvertita anche in Italia. In particolare, sono arrivate diverse segnalazioni provenienti da cittadini che vivono in Sardegna e in Liguria.

Nelle ore successive ci sono state altre scosse di assestamento, come sempre succede in occasione di questi fenomeni. Recentemente un terremoto con epicentro in Croazia era stato avvertito anche in Italia, in particolare nelle città di Roma e Napoli. Questa volta l’epicentro si trova nell’area tirrenica ed è ha colpito le aree più occidentali del Sud Europa e dell’Africa Settentrionale.

Scossa di terremoto in Algeria, le conseguenze sulle regioni italiane

La scossa di terremoto che è stata registrata stanotte è stata avvertita anche in Sardegna e Liguria. L’episodio è avvenuto alle ore 1:04 locali e italiane al largo della costa dell’Algeria. Successivamente sono avvenute anche alcune scosse di assestamento di magnitudo leggermente inferiori.

Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano (INGV) e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense (United States Geological Survey), l’epicentro del sisma si trova a circa dieci chilometri di profondità. La zona individuata come epicentro si trova a venti chilometri da Béjaïa.

Béjaïa è una cittadina algerina che si trova sulla costa settentrionale del paese. Una piccola curiosità: il nome di questa città, tradotto in italiano, vuol dire “bugia”, inteso non come menzogna ma come candela. Questa città è infatti famosa per la produzione di candele a partire dal XVII secolo.

Le scosse di assestamento sono arrivate nelle ore successive. Il Centro Algerino di Ricerca in Astronomia, Astrofisica e Geofisica (CRAAG) comunica che la magnitudo dei due eventi era leggermente inferiore rispetto al primo sisma: 5,2 e 4,7. Si tratta comunque di eventi sismici da non prendere sottogamba.

Il terremoto ha scatenato il panico tra la popolazione, che si è riversata nelle strade nonostante la tarda ora e la pandemia mondiale. Per fortuna, come conferma anche la Protezione Civile algerina, non sono state registrate vittime né perdite materiali significative. Nelle prossime ore saranno quantificati i danni, è possibile che sia avvenuto il crollo di vecchi edifici.

La scossa è stata avvertita anche in Italia. Sono state numerose le telefonate alla Protezione Civile da parte di cittadini che vivono in Sardegna e in Liguria. Per fortuna, anche grazie alla distanza che separa il nostro paese dall’epicentro, non sono stati registrati danni a cose o a persone.