Quali sono i segni più bravi in cucina? Scopriamo insieme i segni che sono dei veri e proprio chef: ecco le prima cinque posizioni.

Trovi impossibile anche solo fare un uovo in padella oppure sei in grado di replicare un piatto assaggiato una volta in tutte le sue particolarità?

Quando fai la spesa guardi sconsolato la lista di quello che devi comprare oppure ti fai guidare dall’estro creativo?

Se sei più simile alla seconda tipologia di entrambi gli esempi abbiamo una notizia per te: potresti essere uno chef “sotto copertura”!

Scopriamo insieme quali sono i segni che hanno il talento culinario nel sangue… visto che lo dicono le stelle!

Segni bravi in cucina: ecco chi si trova nelle prime cinque posizioni

Chi sono i segni più bravi in cucina?

Ti sembrerà impossibile capire solo dal segno zodiacale chi è capace di stare ai fornelli e chi invece no ma le stelle ed i pianeti sono in grado di identificare anche questo talento.

Dopotutto, infatti, grazie all’oroscopo abbiamo già scoperto moltissime caratteristiche dei segni zodiacali: se sappiamo già quali siano i segni più golosi ed anche quelli che possiamo definire più “mammoni“.

Insomma, l’oroscopo è proprio in grado di darci informazioni decisamente accurate sui segni zodiacali: oggi, quindi, possiamo scoprire quelli più bravi in cucina!

Non importa che tu abbia fatto solo un uovo od un panino in vita tua: se ti trovi tra queste cinque posizioni, sappi che hai la stoffa per diventare un grande chef.

Lo dicono le stelle!

Cancro: quinta posizione

Anche se sono uno dei segni più pigri di tutto lo zodiaco, i nati sotto il segno del Cancro sono dei veri e propri cuochi provetti!

Certo, per scoprirlo dovrebbero entrare in cucina qualche minuto prima dell’ora di pranzo o di cena ma questo è un altro discorso.

I nati sotto il segno del Cancro, però, hanno davvero un talento innato quando si tratta di mettersi ai fornelli.

Il motivo è tutto legato al loro istinto “materno” che li porta a voler accudire gli altri: ecco, quindi, che la preparazione di un manicaretto per i loro cari li mette improvvisamente in pole position di fronte ai fornelli.

Il risultato è quasi sempre da leccarsi i baffi!

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono dei bravissimi cuochi solo che, spesso e volentieri, pensano solo… a sé stessi!

Un Capricorno è un segno indipendente e decisamente capace di badare a sé stesso: per questo, quasi tutti, imparano a cucinare da soli molto presto!

Quando il Capricorno vuole fare colpo su di voi, con ogni probabilità vi proporrà uno dei suoi manicaretti che sono… stranamente perfetti!

Attenzione però: lo fa solo per le persone che gli interessano davvero.

Leone: terzo posto

Non fate sapere ad un nato sotto il segno del Leone che è bravo a cucinare: potreste non vedere più il vostro piano cottura!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, tendono a prendere tutto come una competizione e, per questo motivo, quando scoprono il loro talento culinario si trasformano in dei veri e propri concorrenti di Masterchef!

Una volta capita la loro strada, infatti, tutti i nati sotto il Leone diventano chef provetti anche se lo fanno solo per gioco: i loro piatti sono sempre semplicissimi ma non per questo meno gustosi!

Amano trovare nuovi modi di ridurre le ricette più complicate a pochi passaggi e portano sempre un risultato in tavola eccezionale.

Toro: secondo posto

Anche se possono essere molto pasticcioni e sporcare piatti su piatti, teglie, padelle e tutta la cucina i nati sotto il segno del Toro sono dei fantastici chef.

Avete solo pane ed acqua nella vostra dispensa? In un minuto riusciranno a farsi venire un’idea per creare un piatto veramente eccezionale!

Nessuno meglio di loro conosce le ricette e sono sempre in grado di stupirvi con un talento culinario senza limiti: conoscono ogni preparazione a menadito e la sanno riproporre anche ad occhi chiusi!

Se volete provare la loro cucina sopraffina non avete da far altro che invitarli a pranzo: il Toro adora cucinare e ogni scusa, per loro, è buona per mettersi ai fornelli!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più bravi in cucina

Ci è capitato di dire qualche volta che i nati sotto il segno della Vergine sono dei veri e propri… precisini?

Bene, visto che è risaputo come la loro ricerca di perfezione ed accuratezza sia uno dei tratti distintivi del loro segno possiamo affermare, contestualmente, che sono dei veri e propri talenti in cucina!

Far vedere una ricetta ad una persona nata sotto il segno della Vergine equivale a fargliela riprodurre esattamente uguale dopo pochissimo tempo.

Sono fanatici delle misurazioni e riescono a creare piatti veramente perfetti anche al primo tentativo: al loro innegabile talento, poi, bisogna aggiungere anche un gusto per le decorazioni e per gli accostamenti di sapori.

Insomma, sono dei veri e propri “chimici”: e il loro esperimento finisce sempre con tanti piatti vuoi!