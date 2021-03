Giulia Salemi torna a parlare della sua relazione con Pierpaolo Pretelli. Come sta la coppia nata al GF Vip 5? La sua risposta spiazza tutti

Da quando le luci delle telecamere si sono spente e la porta rossa nella casa del GF Vip 5 è stata chiusa definitivamente, tutti i protagonisti sono tornati alla loro vita normale. Ma alcuni di loro, come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, in realtà continuano a vivere come se il reality non fosse finito anche se questa è vita vera.

In effetti è diverso da quando stavano in casa e passavano 24 ore al giorno insieme, Adesso in realtà il tempo che la coppia nata al Grande Fratello Vip riesce a dedicarsi è un po’ meno, ma molto intenso. E soprattutto, alla faccia dei gufi, Giulia e Pierpaolo anche fuori dal reality hanno scoperto di piacersi e vogliono continuare la loro relazione.

Anche perché come ha confessato lei nelle ultime ore, ospite di ‘Casa Chi’, “Pierpaolo è il primo a farmi sentire donna”. E a quelli che nutrivano dubbi sulla forza dei loro sentimenti una volta terminata l’avventura nel programma di Canale 5, spiega che senza le telecamere addosso sta andando tutti benissimo. Lei aveva solo voglia di finire e di uscire, anche per capire se quella era una storia sulla quale investire. Ora è sempre più convinta perché Pierpaolo la valorizza in tutto, “in senso metafisico, platonico, mentale ma anche fisico. Per un’insicura cronica come me avere un uomo come lui che mi fa sentire migliore e unica, mi fa sentire speciale, è importante”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

In passato le era già successo con Francesco Monte in passato e tutti sappiamo come è andata a finire, non certo come sperava lei. Ora Giulia ammette che non era entrata al GF Vip per trovare l’amore, ma è capitato e va benissimo così perché l’ex Velino è l’uomo che ha sempre desiderato. Con lui è tornata a ridere: “Tutti mi dicono che ho un’altra luce negli occhi e non è l’illuminante giuro. Lui è proprio un tassello che mi mancava”.

Giulia Salemi sparita dai social per due giorni: fan allarmati, ma arriva la spiegazione

Giulia Salemi però negli ultimi giorni aveva fatto allarmare i suoi fans. Non dava più tracce di sè su Instagram, che per lei è un fatto insolito. E così qualcuno aveva ipotizzato che potessero esserci dei problemi con Pierpaolo, come era successo in passato con Monte, In realtà la spiegazione era un’altra ed è stata lei stessa a parlarne.

Perché la Salemi era assente dai social? La motivazione era seria: l’amatissima nonna, l’unica che le è rimasta, è stata ricoverata per un problema di salute all’ospedale di Piacenza e per un paio di giorni ha voluto concentrarsi solo su di lei. “Ricordiamoci che i rapporti non si basano sui like e sui commenti, ma sui fatti. E tra me e Pierpaolo di fatti ce ne sono tanti”, ha spiegato.

Ora la nonna è tornata a casa, sta meglio e la paura è passata. Ma a tutti al salemi ricorda che la vita reale non è quella dei reality, anche se lo fa propri mentre mamma Fariba sta per conoscere il suo destino come possibile concorrente all’Isola dei Famosi 2021. Un reality? certo, ma è un’altra storia.