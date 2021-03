Il leggendario artista Gianni Morandi, icona assoluta della musica italiana, dopo quel brutto incidente ha proprio oggi parlato per la prima volta sui social.

Gianni Morandi è la leggenda indiscussa della musica italiana. Generazioni e generazioni di fan da tutto il mondo sono sempre stati incantati dalla sua musica e dalla sua presenza scenica. Modello indiscusso della buona educazione e del tipico ragazzo made in Italy gentile e sempre disponibile.

Di recente l’artista ha purtroppo dato non poche preoccupazioni a seguito di quel brutto incidente che lo ha visto coinvolto ormai quasi una settimana fa. Il mondo della musica, quello dello spettacolo e tutti i fan si sono preoccupati in modo molto importante con la speranza che la leggenda della musica sentisse l’abbraccio virtuale sui social che tanto ama usare.

Ebbene sì, il leggendario artista oggi ha deciso di scrivere sui social e quel dettaglio proprio non è sfuggito ed è stato tanto chiacchierato dai fan che in trepidante attesa aspettano il ritorno del loro beniamino. Vediamo che cosa ha pubblicato il socialissimo cantante.

Gianni Morandi parla per la prima volta dopo l’incidente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Come sappiamo il non più giovanissimo ma sempre energico cantante è sempre stato molto tifoso del Bologna e proprio per questo motivo Sinisa Mihajlovic, leggenda del mondo del calcio ed ora allenatore della squadra di cui è tifoso Gianni Morandi ha deciso di girare un video di auguri di pronta guarigione proprio per il leggendario artista.

“Gianni, ciao bello sono qua assieme ai ragazzi e volevo farti un grande in bocca al lupo di pronta guarigione e di nuovo ci vieni a trovare. Ti vogliamo bene come sempre” dice l’allenatore nel suo video poi condiviso dallo stesso Gianni Morandi.

Il cantante ha poi fatto sapere che “è più dura del previsto” in chiaro riferimento alle difficoltà che sta vivendo. Il mondo del web è però tutto dalla sua parte ed è assolutamente pronto a rivederlo pubblicare foto e video che lo ritraggono e che generano ogni giorno migliaia di interazioni con i propri fan.