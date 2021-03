Diletta Leotta: prima tintarella stagionale lungo i canali di Venezia. Un’immagine che fa sognare i follower, ma per ora Can non si vede

Per lavoro e per piacere: uno dei molti vantaggi di essere un personaggio pubblico e di lavorare in tv è che può capitarti di dover passare un weekend lungo a Venezia. Come è successo a Diletta Leotta che ha potuto così aggirare correttamente tutti i divieti di spostamenti imposti dal lockdown e si è goduta giornate bellissime sulla Laguna.

Come fa sempre, la conduttrice catanese ha regalato ai suoi follower una serie di immagini spettacolari con la città più romantica del mondo a fare da sfondo. Nelle ultime ore prima su Instagram è apparsa con un vestitino mozzafiato che lasciava poco spazio all’immaginazione. E poi si è immortalata mentre prende il primo sole stagionale, con il suggestivo panorama dei ‘Building Bridges’ alle sue spalle.

Venezia richiama l’amore romantico e molti si sono chiesti se accanto a lei arriverà anche Can Yaman, protagonista di una storia che appassiona ma non convince. Secondo alcuni esperti di gossip sono prossimi al grande passo e per il giornalista Santo Pirrotta sarebbe già pronta la data delle zone, il 16 agosto, anche se lei non è convinta. Ma intanto sfoggia con orgoglio un anello vistoso al dito, pegno di fidanzamento da almeno 40 mila euro realizzato da una notissima boutique. Come andrà a finire però lo sanno soltanto loro.

Diletta Leotta a Venezia, come si chiama l’opera che ha scelto come sfondo per le sua foto?

Per farci invidia, Diletta ha scelto Venezia e uno sfondo particolare come quello dei ‘Building Bridges’, inaugurati nel 2019 e opera di Lorenzo Quinn nella zona della Biennale cara anche agli appassionati di cinema. Sei coppie di mani che si uniscono e s’intrecciano a simboleggiare tutti gli incroci delle nostre vite.

Lorenzo Quinn, romano di nascita, è uno dei dodici figli di Anthony Quinn (attore di origine messicana vincitore anche di un Premio Oscar). Dopo gli studi all’American Academy of Fine Arts di New York, ha coltivato la sua passione per la scultura realizzando opere impomenti e iconiche come questa.