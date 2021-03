Il quinto classificato dell’ultima edizione del GF VIP, Andrea Zelletta, ha deciso di dire la sua sulle due ex coinquiline Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi.

Il giovane Andrea Zelletta, “croccantino” per Stefania Orlando che affettuosamente lo chiama così, è uno dei “vipponi” più amati dopo l’uscita dallo show di canale 5 che ci ha tenuti tutti incollati al televisore. Proprio negli ultimi tempi infatti il suo rapporto con il vincitore dell’edizione, Tommaso Zorzi, aveva attirato le simpatie di un numero notevole di fan che in precedenza lo reputavano invece poco attivo nelle dinamiche della casa.

Proprio al di fuori dello show, il quinto classificato dell’ultima edizione della casa più spiata d’Italia, Andrea Zelletta, ha deciso di dire la sua sulle sue ex coinquiline. Bisogna dire che con Maria Teresa Ruta è sempre sembrato non esserci stato un ottimo rapporto sin dall’inizio della sua avventura al GF VIP, viste le continue nomination da parte di lui. Per quanto riguarda Giulia Salemi invece stupisce non poco.

Andrea Zelletta a quanto pare fa fuoco e fiamme al di fuori della trasmissione guidata da Alfonso Signorini. Andiamo a vedere cosa è stato detto su Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta.

Andrea Zelletta non si trattiene su Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta

Ai microfoni di SuperGuidaTv il giovane è stato abbastanza chiaro dicendo: “Se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei (in riferimento a Giulia Salemi) in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”. Secondo il giovane infatti la Salemi sarebbe stata un tantino “rosicona” e sembra che lui non abbia apprezzato totalmente.

Per quanto riguarda invece la bella show girl Maria Teresa Ruta, anche in questo caso, Andrea Zelletta ha voluto dire qualcosa a riguardo nel pieno della sua sincerità. “Ultimamente – dice il giovane – avevo notato degli atteggiamenti che mi avevano insospettito e che mi avevano fatto pensare che lei avesse adottato una strategia per catturare l’attenzione”.

Il tutto per poi aggiungere un netto: “Ogni settimana se ne usciva con un flirt e anche Stefania e Tommaso si sono accorti che c’era qualcosa di strano. Cercava di mettere in cattiva luce gli altri concorrenti”. Insomma Andrea Zelletta non le ha mandate proprio a dire.

Bisogna dire che in questo periodo nemmeno Tommaso Zorzi ha un buon rapporto con Maria Teresa Ruta e né tantomeno con Giulia Salemi, anche se durante lo scorso appuntamento con l’Isola dei Famosi, quest’ultimo fra una frecciatina ad Akash ed un’altra aveva anche rivolto un appello a Giulia per risollevare il morale della sua mamma Fariba che fa parte del cast dell’edizione con alla guida Ilary e di cui lui è opinionista.