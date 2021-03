Che Diletta Leotta e Can Yaman facciano sul serio ormai lo abbiamo capito. I fan, però, hanno notato un anello sospetto: ecco cosa sappiamo.

Una storia che, nonostante la fama sterminata dei due protagonisti, continua ad andare avanti senza che trapelino indiscrezioni o notizie sconvolgenti.

Di chi parliamo? Ma della conduttrice televisiva Diletta Leotta, sempre sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip, e dell’attore turco Can Yaman.

La storia è nata solo nello scorso Ottobre (o almeno questo è quanto fan ed appassionati sono riusciti a scoprire) ma i due sembrano davvero affiatatissimi.

Nonostante i post su Instagram, però, il futuro della coppia sembra essere molto incerto: ma i fan non si sono lasciati sfuggire il particolare importante.

Diletta Leotta e Can Yaman: lei sfoggia l’anello di diamanti da 40.000 euro

Come definire la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman se non come una vera e propria “montagna russa” di emozioni?

I due, infatti, hanno ufficializzato la loro storia ad Ottobre (con una foto su Instagram) seguita da un altro “post” di conferma che ha poi scatenato le proteste delle fan dell’attore turco.

Dopo tante polemiche e situazioni al limite è arrivata, incredibilmente, quella che sembrerebbe essere la proposta di matrimonio. Ma, nonostante il romanticismo della richiesta, sembrava proprio che Diletta avesse detto di no.

Dai due, comunque, non arrivano smentite o conferme ufficiali ed i fan devono accontentarsi di aguzzare la vista per cercare di scoprire sempre qualcosa in più.

Abituatissimi come sono a “scandagliare” ogni dettaglio della vita perfetta dei loro idoli preferiti (che, contestualmente, postano contenuti ogni giorno), i fan sono riusciti ad individuare un dettaglio veramente importante.

Come riporta anche FanPage, infatti, la famosa giornalista sportiva Diletta Leotta sfoggia al dito un anello non da poco: si tratterebbe di del modello Novo di Tiffany&Co. che Diletta indossa sull’anulare sinistro.

Basterebbe solo questo a far nascere un vero e proprio polverone, se non fosse che, recentemente, Can Yaman è stato paparazzato per le strade del centro di Roma con un pacchetto proprio di Tiffany.

C’è voluto poco a fare la somma ed i fan hanno quindi iniziato a trarre le loro conclusioni. Anche se i due non commentano, il fatto stesso che Diletta indossi il gioiello (preziosissimo, il valore supera i 39.5000 euro) sembra essere già una dichiarazione a sé stante.

Insomma, per avere la certezza che tra i due siano “fiori d’arancio” dovremo aspettare la conferma ufficiale.

Per i fan si tratta già di un sì, tanto che circolano già voci sulla presunta data fissata (il 16 di Agosto).

Che l’anello di Tiffany sveli la verità?