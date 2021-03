Non c’è pace per Elettra Lamborghini che, oltre alla quarantena e alla positività al Covid, ha subito un’altra dolorosa perdita

Momento davvero difficile per Elettra Lamborghini. La showgirl infatti è stata colpita recentemente dal Covid ed è stata costretta a rimanere a casa in attesa di un tampone negativo che tarda ad arrivare.

La recente malattia la sta mettendo a dura prova soprattutto fisicamente. Pochi giorni fa la donna si era mostrata in tantissime storie su Instagram facendo vedere ai suoi followers il suo outfit da quarantena e rivelando di essere dimagrita tantissimo. I suoi fans, preoccupati per le sue condizioni, sono stati rassicurati dalla stessa Elettra che ha spiegato di non aver trascurato il suo lato B e che è pronta a tornare al più presto a twerkare in tv.

Per ora dovrà accontentarsi di farlo a distanza. Nonostante l’infortunio, infatti, la Lamborghini ha preso parte a distanza alla prima puntata dell’Isola dei Famosi in cui sarà protagonista per tutta la stagione del reality insieme ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ora però un nuovo dolore ha colpito la donna ed è stata lei stessa a comunicarcelo.

Elettra Lamborghini: “Non ho pace in questo periodo”

Stamattina infatti uno dei cani di Elettra Lamborghini è venuto a mancare. La showgirl ha postato una storia su Instagram in cui si è voluta sfogare per il momentaccio che sta attraversando: “Non ho pace in questo periodo…stamattina è morto il mio cane”.

La donna ha poi condiviso una foto del suo cucciolo al quale, così come per tutti gli animali presenti nella sua vita, era molto legata. In più ha aggiunto anche una frecciatina rivolta ad una persona misteriosa colpevole, secondo lei, di portarle sfortuna: “Chiunque tu sia smettila di mandarmele dietro”.

La Lamborghini ora dovrà trovare la forza per riprendersi dal doppio dolore. L’augurio è quello di vederla tornare in tv al più presto per regalarci quei sorrisi e quei momenti divertenti che hanno sempre contraddistinto la sua carriera.