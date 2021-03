La cantante dai milioni e milioni di dischi venduti, Laura Pausini, continua a conquistare vittorie e premi. In ultima battuta si parla proprio di Sanremo.

In questi giorni non si fa altro che parlare naturalmente delle bellissime canzoni di Sanremo che continuano a scalare le classifiche. Un podio meraviglioso quello composto da Ermal Meta, Francesca Michielin in coppia con Fedez e naturalmente i vincitori indiscussi, i Maneskin.

Naturalmente visto il successo del festival non si fa altro che pensare a quale sarà la prossima conduzione dello show, in mano a chi sarà il palco dell’Ariston. Molteplici sono i nomi in lizza per la guida di Sanremo 2022. Secondo molteplici indiscrezioni in lizza ci potrebbe essere proprio lei, Laura Pausini.

La cantante che ha conquistato tutto il mondo portando la musica italiana in giro per tutto il globo continua a macinare successi su successi. Proprio in questi giorni è infatti sotto i riflettori per la sua vittoria ai Golden Globe e per la sua candidatura agli Oscar. Vediamo di cosa ha detto la famosissima cantante.

Laura Pausini condurrà Sanremo? Le indiscrezioni della cantante

Laura Pausini ha indetto una conferenza stampa su Rtl 102.5 all’indomani della sua nomination agli Oscar 2021 con la sua splendida canzone Io Si (Seen). Una splendida figura per la nostra nazione che concorrerà per la premiazione più importante.

La cantante di Solarolo, in lizza nella categoria “Miglior canzone originale”, colonna sonora del film Netflix La vita davanti a sé che ha visto protagonista la leggenda vivente Sophia Loren, tra un aneddoto, una risata e momenti di spensieratezza dopo la candidatura, si è lasciata andare ad una confessione inedita. A quanto parrebbe la Rai avrebbe chiesto a Laura di condurre il Festival di Sanremo.

La 46enne ha specificato che la richiesta non è arrivata quest’anno dopo l’addio di Amadeus ma qualche tempo fa. Proprio ai microfoni radio la bellissima cantante ha infatti dichiarato: “La Rai mi aveva chiesto in passato di condurre Sanremo, ma non mi sentivo pronta a questa nuova avventura. Potrei farlo con Paola Cortellesi in un momento diverso da questo, nel caso in cui dovessimo avere tempo e voglia di divertirci”.

Per poi aggiungere: “Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. Sicuramente non farei la direzione artistica: sono ‘plagiabile’, ho le mie preferenze, metterei solo i miei amici”.

Dunque, al contrario di Carlo Conti, Claudio Baglioni e Amadeus, Laura Pausini ricoprirebbe solamente il ruolo di presentatrice e non di direttore artistico. E’ arrivato il momento di vedere Laura Pausini alla conduzione di Sanremo?