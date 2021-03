Tommaso Zorzi e Gabriel Garko si sono incontrati più volte negli ultimi giorni. E “Chi” ipotizza che tra i due ci sia del tenero

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono inseparabili. Chi l’avrebbe mai detto? Eppure pare proprio sia così visto che gli scatti non mentono e sono tantissime le foto che ritraggono i due insieme sia a Milano che a Roma. Nelle immagini pubblicate dal settimanale “Chi” in edicola oggi non si vedono scambi di effusioni in pubblico tra Tommaso e Gabriel, ma è evidente che la “strana coppia” (come la definisce il giornale) abbia passato davvero tanto tempo insieme.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiunge dei dettagli davvero piccanti su questa nuova amicizia tra i due. Entrambi, infatti, avevano dichiarato in interviste separate di essere felicemente single, ma pronti ad innamorarsi di nuovo. Da qui lo scoop di Chi che nel pezzo riguardante l’indiscrezione aggiunge: “Se dovessimo chiedere a entrambi se oggi i loro cuori ballano ancora da soli, la risposta sarebbe secca, diretta e precisa: no“.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, un rapporto nato da un’incomprensione

E pensare che se ci avessero raccontato appena qualche mese fa che Tommaso Zorzi e Gabriel Garko avrebbero iniziato a frequentarsi nessuno avrebbe mai scommesso un euro su questa ipotesi.

Questo perchè il fresco vincitore del GF VIP aveva ampiamente criticato la scelta di Gabriel di fare coming out durante una puntata del reality. L’attore era entrato nella casa e aveva scritto una lettera aperta alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco in cui, senza mai citare esplicitamente la parola “gay”, aveva parlato del suo “segreto di Pulcinella”.

Dopo la fine del reality è stato lo stesso Garko a contattare Tommaso per parlargli della sua vicenda personale e da lì è partito tutto, con Zorzi che si è scusato con lui. Successivamente i due si sono visti più volte tra Milano e Roma, dove sono impegnati per motivi di lavoro. E sembra proprio che sia nata qualcosa di più di un’amicizia.