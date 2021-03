Rocco Schiavone torna in tv con la quarta stagione. Stasera il primo episodio con protagonista il vicequestore interpretato da Marco Giallini

L’attesa è finita. Stasera mercoledì 17 marzo torna in prima serata Rocco Schiavone con il primo episodio della quarta stagione di una delle serie tv più amate dagli italiani. Il vicequestore romano interpretato da Marco Giallini sarà protagonista di nuove avvincenti puntate nonostante tutte le difficoltà avute per girare la quarta stagione.

Come i telespettatori sanno, infatti, la serie è ambientata principalmente ad Aosta, dove il protagonista è stato trasferito da Roma. Ma a causa della pandemia le riprese sono state effettuate a cavallo dell’estate scorsa, proprio nel periodo in cui tante restrizioni imposte erano venute meno. Giallini, che più di una volta ha dichiarato di amare tantissimo il personaggio, ha voluto ringraziare pubblicamente la troupe per gli sforzi fatti:

“Restituire il personaggio allo spettatore è stata la mia missione, riuscire a farlo in estate la mia più grande sfida. Mai come quest’anno mi sento di ringraziare non solo lo splendido cast ma anche tutti i preziosi collaboratori che ancora più del solito hanno dimostrato cosa significa fare il nostro lavoro”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Giallini (@marco_giallini_official)

Rocco Schiavone 4: la trama del primo episodio

Appuntamento dunque stasera alle 21.25 su Rai2 con il primo episodio della quarta stagione, mentre mercoledì 24 ci sarà il secondo. La serie tv è ispirata ai romanzi di Antonio Manzini e la stagione corrente prende spunto dalle ultime due pubblicazioni “Rien ne va plus” e “Ah, l’amore l’amore” uscite in Italia tra il 2019 e il 2020.

Il primo episodio si aprirà con Rocco che lascia l’Italia per quello che sembrerà un lungo esilio. La “fuga” di Schiavone verrà interrotta da Brizio e Furio che lo richiameranno ad Aosta a risolvere il caso dell’omicidio del ragioniere Favre. Nel frattempo sparirà un furgone portavalori con all’interno 3 milioni di euro. I casi sembrano essere collegati e il vicequestore tornerà al casino di Saint Vincent per indagare.