Benedetta Parodi sarebbe dovuta tornare nella tv pubblica con un programma di cucina, ma l’accordo è clamorosamente saltato

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Benedetta Parodi in Rai, ma come in ogni trattativa di mercato la parola fine si può scrivere solamente quando ci sono le firme sui contratti. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni lanciate oggi da “Blogo”, la presentatrice non ha trovato l’accordo con la società di produzione della trasmissione.

Nei mesi scorsi si era parlato di un nuovo programma dedicato al mondo della cucina che sarebbe dovuto andare in onda su Rai 2 intorno alle 11 della domenica mattina. Il tutto per fare da apripista a “Dolce Quiz”, il nuovo format della domenica di Rai 2 che sarà condotto da Alessandro Greco e che dovrebbe partire subito dopo Pasqua, proprio per evitare sovrapposizioni con la messa di Papa Francesco.

La Parodi sarebbe stata chiamata a prendere di nuovo il timone in Rai e condurre la trasmissione precedente a “Dolce Quiz”, ma a causa del mancato accordo tra le parti ora è tutto saltato. Non è chiaro se il programma si farà lo stesso nei prossimi mesi o verrà cancellato dal palinsesto.

Benedetta Parodi, il presente è in Radio e sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

In ogni caso sicuramente non ci sarà Benedetta Parodi che continua ad avere un rapporto complicato con la Rai. “Zia Bene” infatti ha lasciato la rete pubblica nel 2018 dopo l’esperienza sicuramente deludente a Domenica In, condotta insieme alla sorella Cristina.

Nel recente passato Benedetta ha condotto su LA7 il cooking show pomeridiano “Senti che mangia”, con accanto Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso e gli chef Felix Lo Basso ed Eugenio Boer. La Parodi è anche un volto di Real Time dove presenta con successo lo show “Bake off Italia”.

Questo senza dimenticare il suo attuale impegno radiofonico su Radio Capital, dove conduce tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le ore 11.00 e mezzogiorno, la trasmissione Le mattine di Radio Capital. Insomma, nonostante l’accordo saltato con la Rai, Benedetta può sempre contare sull’affetto del suo pubblico che tutti i giorni la segue in radio e sui suoi canali social.