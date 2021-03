Niente da fare per Luna Rossa: New Zealand vince ancora nella notte e trionfa nella Coppa America di Vela per la quarta volta

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo è arrivato il verdetto finale tra New Zealand e Luna Rossa: ancora una volta gli All Blacks della vela hanno trionfato e sono riusciti a portare a casa la quarta Coppa America di vela negli ultimi 36 anni.

Il punteggio finale tra italiani e neozelandesi è di 7 a 3. Nonostante tutti gli sforzi del team capitanato da Checco Bruni ancora una volta i nostri avversari hanno dimostrato di essere superiori, conquistando meritatamente la vittoria ed il trofeo.

Per New Zealand, come detto, è il quarto successo. Nel 1995 i neozelandesi vinsero a San Diego, per poi ripetersi nel 2000 ad Auckland sempre contro Luna Rossa. Dopo una lunga rifondazione è arrivata poi la vittoria del 2017 contro Oracle e poi quella di questa notte ancora una volta contro il team italiano.

Luna Rossa: “Complimenti a New Zealand, grazie Italia”

Nella regata di questa notte ancora una volta Luna Rossa si era portata in vantaggio nelle fasi iniziali, ma New Zealand è riuscita a recuperare e a sorpassare gli italiani già a metà della prima bolina. Poi una serie di incroci al limite fino all’allungo finale dei Kiwi che hanno così messo il punto sulla sfida e si sono portati a casa vittoria e trofeo.

Ad ogni modo il team nostrano è soddisfatto per aver dato battaglia soprattutto durante le prime regate, decisamente più equilibrate, e punta a migliorarsi ancora. Non prima però di fare i complimenti agli avversari: “Complimenti a New Zealand, ha fatto un grande lavoro, ma tanti complimenti alla nostra squadra per tutto quello che ha fatto. La storia non finisce qui Patrizio Bertelli ha detto che vuole tornare. Abbiamo più esperienza torneremo. Grazie Italia”.

Queste le parole di Checco Bruni, che ad ogni modo resterà nella storia per essere diventato il primo timoniere italiano a vincere una regata di Coppa America.