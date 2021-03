Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha parlato degli ospiti che ha avuto nel corso degli anni

Ormai è tutto pronto. Il 24 marzo riparte il Maurizio Costanzo Show, il programma condotto da Maurizio Costanzo dal 1982. Anche questa edizione andrà in onda in seconda serata e avrà molti ospiti. Nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il giornalista romano ha voluto parlare proprio degli ospiti che ha avuto in quasi quarant’anni di trasmissione.

Il marito di Maria De Filippi ha confessato di essere sempre emozionato prima del debutto, nonostante in tutti questi anni abbia intervistato più di 40 mila persone. “Ho intervistato una cittadina”, scherza Costanzo. Nel corso di questa intervista ha voluto ricordare i personaggi che gli hanno dato più soddisfazione ma non si è risparmiato nei confronti degli ospiti più vaghi.

Ecco quanto riportato da Instanews.

Maurizio Costanzo: “Ospiti vaghi? Probabilmente sono stupidi”

Torna il #MaurizioCostanzoShow! Non perdetevi la nuova edizione dal 24 Marzo in seconda serata su Canale 5 📺✨ https://t.co/FuYsF3JMH0 — Maurizio Costanzo (@Costanzo) March 9, 2021

Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il 24 marzo riparte il suo famoso programma televisivo, il Maurizio Costanzo Show, che ormai va avanti dal 1982. Il noto giornalista ha voluto regalare ai lettori alcune confessioni e, nel corso dell’intervista, non si è sicuramente risparmiato.

Nonostante la grande esperienza, Costanzo ha dichiarato di essere ancora emozionato prima del debutto. Facendo una stima approssimativa, pare che abbia intervistato più di 40 mila persone nella sua trasmissione. Un numero impressionante! In pratica, ad ogni edizione ha colloquiato con più di mille persone.

Maurizio Costanzo ha confessato di non avere molta simpatia per gli ospiti che restano vaghi. Alla domanda dell’intervistatore ha risposto: “Alcuni ospiti sono troppo vaghi? Forse perché sono stupidi”. E chissà quali fossero i volti che in quel momento gli stessero passando per la testa. Questo, ovviamente, non l’ha detto ma gli appassionati del suo show si saranno sicuramente fatti un’idea.

I numeri che il Maurizio Costanzo Show ha prodotto in questi decenni sono impressionanti. Si tratta di una delle trasmissioni più longeve della storia della televisione italiana. Tutte le edizioni di questa trasmissione sono andate in onda sulle reti Mediaset, anche se nei primi anni venivano trasmesse da Rete 4, per poi passare a Canale 5.

Quando il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni gli fa notare che ha intervistato più di 40 mila persone, quindi un esercito, Costanzo scherza: “In pratica ho intervistato un’intera cittadina”. E non ha potuto fare a meno di ricordare gli ospiti che gli hanno dato più soddisfazioni, regalando al pubblico dei passaggi che in tanti ricordano a distanza di tanti anni.

“Tra i tanti ospiti che mi hanno dato soddisfazioni ci sono sicuramente Alberto Sordi, Giulio Andreotti e Vittorio Gassman”, ha detto Maurizio Costanzo, tornando un po’ indietro nel tempo. Alcuni di questi interventi si trovano su YouTube e collezionano decine di migliaia di visualizzazioni. Maurizio in passato non ha fatto sconti nemmeno ad alcune trasmissioni Mediaset.

Infine un ricordo personale: “Mio padre non ha visto niente di tutto ciò che ho fatto nel corso della mia carriera”. Suo padre Ugo, infatti, è morto quando aveva appena 17 anni. Maurizio Costanzo, che è nato a Roma il 28 agosto 1938, ha concluso: “Mi dispiace che mio padre non abbia visto niente”.