Adriano Celentano ha scritto una lettera pubblica a Fabrizio Corona, provando a sostenerlo. Ecco cosa ha scritto il Molleggiato su Instagram

Fabrizio Corona è recentemente tornato in carcere per aver evaso gli arresti domiciliari. Le immagini in condizioni psicofisiche precarie e le urla di disperazione della madre hanno fatto scalpore. Sono molti i personaggi famosi che si sono schierati dalla sua parte, pur riconoscendogli gli errori fatti in passato.

La prima a sostenere Corona è stata Asia Argento, con la quale ultimamente l’ex paparazzo aveva ristabilito un ottimo rapporto. I due erano stati visti insieme e si pensava ad un ritorno di fiamma. Anche Belen Rodriguez ha provato a sostenere le tesi di Fabrizio Corona. La showgirl argentina ha avuto una storia con Corona qualche anno fa.

Adesso all’elenco si aggiunge Adriano Celentano. Il Molleggiato ha pubblicato sul suo account Instagram una lunga lettera nella quale ha speso parole al miele per Fabrizio Corona. Secondo Celentano, la giustizia italiana avrebbe esagerato con lui. Vediamo nel dettaglio il contenuto della lettera che Adriano Celentano ha voluto scrivere a Fabrizio Corona.

La lettera di Adriano Celentano a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è tornato in carcere la settimana scorsa per non aver rispettato gli arresti domiciliari. L’ex paparazzo più famoso d’Italia ha partecipato a trasmissioni televisive senza esserne autorizzato, ha girato video sui social ed è accusato di ulteriori diffamazioni. Adriano Celentano si è schierato dalla sua parte.

Il cantante lombardo ha voluto dedicare a Corona una lettera attraverso il suo account ufficiale Instagram. In questa missiva Celentano gli dice di aver visto le immagini della madre nel corso della trasmissione di Giletti e di aver fatto fatica a trattenere le lacrime per la commozione. All’83 enne ha colpito soprattutto il momento in cui la signora Gabriella si è aggrappata alla giacca del figlio.

“Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo”, ha commentato il Molleggiato. Celentano ha criticato Corona per aver fatto in modo di beccarsi 14 anni di carcere a causa dei suoi errori. Nonostante questo, Adriano ritiene che Corona sia stato trattato peggio di un assassino, che spesso dopo 5/6 anni riesce ad ottenere la libertà grazie alla buona condotta.

Infine un invito a non mollare e a ripartire da suo figlio: “Un bellissimo ragazzo che si trova nel bel mezzo di una grande decisione… che dovrà necessariamente partire da te. Solo tu puoi aggiustare il sentiero, non solo della tua vita, ma quella di tutte quelle persone che aspettano un tuo segnale, comprese le migliaia di persone che ti seguono su Internet. Io ho un idea!!!”.

Negli ultimi giorni anche Asia Argento e Belen Rodriguez hanno provato a difendere Fabrizio Corona. La showgirl argentina ha confessato di aver pianto per il suo ex compagno e ha invitato chi di dovere a prendersi cura di lui, soprattutto perché Corona ha evidenti problemi di salute che lo spingono sempre al limite. Nina Moric, ex moglie di Corona, invece non ha ancora fatto nessuna dichiarazione.

Al momento Fabrizio Corona è sotto osservazione all’ospedale Niguarda di Milano. Dopo l’arresto è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Da alcuni giorni ha iniziato lo sciopero della fame e della sete per protesta e ha provato a ferirsi con una biro. Al momento la decisione dei giudici di ricondurlo in carcere è stata confermata.