Sei un amante delle piante oppure tutte quelle che compri finiscono per morire? Ecco quali sono i segni con il pollice verde!

Quanto ti avvicini al reparto delle piante al supermercato le riesci a vedere tremare nei loro vasi; ne scegli una, la porti a casa e dopo qualche giorno è già gialla e secca!

Alcune piante, obiettivamente, sono decisamente difficili da curare in casa ma tu sei famoso per essere un caso di “pollice nero“, capace di uccidere anche quelle più resistenti.

Che non sia colpa tua ma del tuo segno zodiacale? Scopriamo insieme quali sono i segni che sono in grado di accudire le piante grazie ad una predisposizione innata.

Segni con il pollice verde: ecco i primi cinque

Ti è mai capitato di uccidere una pianta solo guardandola? O, viceversa, hai preso una pianta morente dall’appartamento di un amico e sei riuscito a farla rivivere?

Bene, potresti essere uno dei cinque segni che hanno il pollice verde: un talento niente male, vero?

Grazie all’oroscopo, infatti, abbiamo già scoperto tantissimi tratti dei segni zodiacali che possono aiutarci a capire meglio le persone che ci circondano.

Abbiamo scoperto quali sono i segni più odiati dello zodiaco ed anche quelli che invece sono i più mammoni di tutti.

Questa classifica, invece, ti permetterà di rispondere a tutte le critiche da parte di quelli che ti vedono uccidere le piante: se non sei fra le prime posizioni vuol dire che le stelle non vogliono che tu accudisca neanche un piccolo cactus!

Ecco quali sono i cinque segni che hanno il pollice verde.

Capricorno: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno; questo segno, infatti, anche se è prettamente “invernale” adora il giardinaggio!

Essendo un segno di terra, infatti, il Capricorno riesce ad entrare in connessione con le sue piante e sa esattamente cosa serve loro.

Le piante del Capricorno, dunque, crescono dritte come soldati, concimate ed irrigate al momento giusto: quello che manca, forse, è un po’ di amore “grezzo” dato solo dalla semplice felicità di avere un amico “verde“.

Per il resto, però, lasciare una pianta ad un Capricorno vuol dire vederla prendere il controllo del mondo: insomma, sono dei veri e propri pollici verdi!

Pesci: quarto posto

Anche i Pesci sono dei veri e propri amanti della natura e riescono a rendere il loro appartamento od il loro balcone una vera e propria giungla.

Timidi, sognanti e riservati, i Pesci vedono nelle piante dei veri e propri amici che accudiscono con amore e benevolenza.

Sotto le loro cure anche le piante più “provate” riescono a prendere nuova vita: insomma, hanno un pollice verde quasi impareggiabile, che gli permette di curare tutte le piante che incontrano.

L’unico problema? I Pesci, spesso, scoprono l’amore per il verde solo molto tardi!

Cancro: terzo posto

Chi ama le piante più dei nati sotto il segno del Cancro?

Questo segno, infatti, adora comprare sempre nuove piante che cura con affetto materno: il problema è che, spesso, si trova ad imparare strada facendo e può commettere degli errori più o meno gravi.

Anche se non conosce alla perfezione la teoria, infatti, il Cancro è in grado di percepire che cosa serve alla pianta e riesce quasi sempre a farla vivere per tantissimo tempo.

Se poi sbagliano, prendono la dipartita della pianta in maniera veramente dura: insomma, meglio pensarci due volte prima di regalargliene una!

Vergine: secondo posto

Abbiamo già detto più di una volta che i nati sotto il segno della Vergine sono dei veri e propri amanti della perfezione che vogliono creare qualcosa di unico ed inimitabile in ogni campo.

Non importa che sia una relazione sentimentale od il loro balcone: per loro quello che conta è che tutto sia in ordine!

Per questo motivo i nati sotto il segno della Vergine sono persone che sanno benissimo come curare le loro piante ed hanno sempre tutto sotto controllo.

In casa loro non vedrete mai una foglia gialla od una pianta morta: non c’è spazio per gli errori!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni con il pollice verde

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Intorno a loro, infatti, la natura non può far altro che fiorire ed esplodere come se fossero i veri re e e regine della primavera!

I nati sotto il segno dell’Acquario, infatti, sono bravissimi con piante ed affini e quasi sicuramente hanno sempre in casa un mazzo di fiori fresco.

Amano passare tantissimo tempo in mezzo alla natura e sono esperti di potature, concimazioni e periodi di semina: insomma, se avete un dubbio di natura botanica, l’Acquario è la persona che potrà darvi una mano!