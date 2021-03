Il giorno 18 marzo non andranno in onda i programmi della conduttrice televisiva più famosa, Maria de Filippi. Ecco quali sono i motivi della decisione.

La programmazione del giorno 18 marzo per quanto riguarda il palinsesto Mediaset subirà delle variazioni. I motivi, appena ufficializzati, non sono legati al comunicato che vedeva coinvolti Pietro delle Piane assieme ad Antonella Elia dopo la loro ospitata a Live non è la d’Urso, ma sono comunque legati alla società Fascino.

Volendo però evitare ogni tipo di dubbio e nella prospettiva di rendere chiara la posizione della società è stato diffuso un comunicato con il quale si ufficializza la decisione di non mandare in onda le puntate di ‘Amici’ e ‘Uomini e Donne’ del prossimo 18 marzo. Vediamo quindi le ragioni che hanno spinto a questa decisione.

I programmi di Maria de Filippi non andranno in onda giovedì 18 marzo

La ragione del buco nella programmazione l’ha spiegata Davide Maggio sul suo sito internet dove ha fatto sapere che “essendo Uomini e Donne ed Amici già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo” che in questo caso dovrebbe essere proprio per le vittime del Covid.

“Rispedita al mittente – dichiarano sul sito – la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte, Fascino ha così deciso di non andare in onda con le puntate dei propri programmi”. Insomma la posizione sembra essere molto chiara.

Proprio a tal proposito, per fare chiarezza, bisogna specificare che il 18 marzo è stata istituita la Giornata Nazionale per le vittime del Covid e proprio per questi motivi i programmi di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne e Amici, non andranno in onda. Non potendo avviare un tipo di commemorazione che fosse di un certo rilievo allora la società, da come si apprende, ha deciso di non mandare nulla in onda.

Ormai sono passati più di 365 giorni da quel primo giorno di lockdown e la nostra vita purtroppo non è ancora andata oltre il Covid. La pandemia continua ad attanagliarci e porre in stato di continua allerta e restrizioni. Avere un momento in cui si possa commemorare le vittime di questa pandemia è un dovere necessario.

Proprio per queste ragioni il giorno 18 marzo sarà un giorno assolutamente importante ed emotivamente di forte impatto. Il gesto della società di Maria De Filippi è quindi pienamente comprensibile.