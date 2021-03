Akash Kumar è il volto bellissimo di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A quanto pare però non avrebbe detto proprio tutta la verità sulla sua vita privata.

Sin dal momento in cui è approdato da naufrago sull’isola più spiata d’Italia non si è fatto altro che parlare di lui per la sua avvenente bellezza ed anche per il suo essere un po’ troppo fiero di sé. Alcuni direbbero che il giovane è fin troppo vanitoso, altri invece che in realtà è solamente molto fiero della persona che è. La verità è che bisognerà sicuramente conoscerlo di più nello show condotto da Ilary Blasi.

Proprio durante la prima diretta dello show il giovane e bellissimo modello ha infatti avuto qualche piccolo battibecco e tutto questo sembra essere solamente l’inizio per la sua avventura. Intanto però, se proprio dobbiamo dirla tutta, il giovane si è presentato come single e pronto ad una nuova storia.

Sembra però che così non sia ed infatti spuntano le prime indiscrezioni su di una presunta sua storia d’amore al di fuori dell’Isola dei Famosi. E non solo. Ecco cosa è successo.

Akash Kumar è fidanzato con una famosa tronista di Uomini e Donne

Akash continua a far parlare irrimediabilmente di sé. All’interno della puntata di “Casa Chi” durante l’intervista a Iva Zanicchi è venuta fuori infatti una verità su di lui a dir poco scottante e che sicuramente ribalta tutto quello che si sapeva sul giovane bellissimo modello.

Secondo quanto riporta il giornalista Gabriele Parpiglia, durante l’intervista è emerso che il bellissimo modello Akash Kumar avrebbe mentito sulla sua storia d’amore, o meglio sulla sua vita privata. Sembra proprio che il giovane infatti abbia nel cuore l’ex tronista amatissima Giovanna Abate.

I due, secondo quanto dichiarato dal giornalista, avrebbero anche già trascorso il Capodanno insieme e non avrebbero mai smesso di messaggiarsi, nemmeno poco prima della partenza del concorrente per l’Honduras. Insomma sembra proprio che il giovane modello abbia già il cuore occupato. E non è finita qui.

Giacomo Urtis e l’illecito di Akash Kumar: lui lascia tutti senza parole

Giacomo Urtis

Giacomo Urtis, così come lui stesso ha ricordato sul suo account Instagram, ha partecipato anche lui all’Isola dei Famosi ed ha vissuto a pieno questa esperienza prima di entrare nella casa del GF VIP. Il chirurgo delle star sa benissimo le dinamiche che spingono l’Isola e nei salotti della bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso non le manda di certo a dire.

Proprio su Akash il chirurgo delle star ha raccontato qualcosa di assolutamente sconvolgente. Secondo Giacomo Urtis, infatti, il giovane naufrago Akash Kumar si sarebbe sottoposto ad un’operazione non permessa nel nostro continente per cambiare il colore dei suoi occhi.

“In Europa è vietata” ha detto Urtis che subito ha raccolto una reazione sconvolta da parte della bella conduttrice partenopea. Come finirà questa storia? Akash Kumar dirà tutta la verità?