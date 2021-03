Tommaso Zorzi ancora protagonista in tv. Dopo il successo come opinionista all’Isola, oggi l’influencer sarà vittima di uno scherzo

Tommaso Zorzi ancora protagonista in tv. Sembra davvero infinito il momento d’oro dell’influencer che, dopo aver sbaragliato la concorrenza ed aver stravinto il Grande Fratello Vip, è entrato a far parte a sorpresa della squadra di opinionisti dell’Isola dei Famosi.

Ieri è andata in scena la prima diretta del lunedì del reality condotto da Ilary Blasi e la sua presenza è stata presa benissimo dal pubblico a casa che ha risposto con un boom di ascolti. Tommaso ha avuto già in modo di mettersi in mostra, stuzzicando il modello Akash Kumar reo di essersi dato un po’ troppo delle arie durante la sua presentazione.

Stasera vedremo di nuovo il vincitore del GF VIP in tv, ma stavolta non in veste di concorrente o di opinionista. Zorzi è stato infatti vittima di uno degli scherzi davvero “malefici” organizzati dalla trasmissione “Le Iene” e oggi il video andrà in onda integralmente.

Tommaso Zorzi a “Le Iene”: “Siete delle m…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Martedì 16 marzo, alle ore 21.10, ci sarà il consueto appuntamento su Italia 1 con “Le Iene”. Lo show, condotto stasera da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con i commenti della “Gialappa’s Band”, prevede in scaletta anche la messa in onda dello scherzo a Tommaso Zorzi.

Gli autori lo stavano proprio aspettando al varco ed appena uscito dalla casa gli hanno preparato una “trappola” coi fiocchi, approfittando della complicità di Gabriele Parpiglia. Lo scherzo nasce dal fatto che l’influencer, prima di partecipare al reality, aveva lanciato una sua linea di sex toys.

Le Iene hanno fatto credere a Tommaso che Sonia Lorenzini, ex gieffina, abbia avuto un incidente a causa di uno dei prodotti della linea di Zorzi e di voler chiedere un cospicuo risarcimento da un milione di euro. Nel video che vedete sopra potrete farvi due risate in anticipo, vedendo una piccola reazione di Tommaso allo scherzo subito: “Ho perso 20 anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male”, ha dichiarato tra l’altro.

Inoltre l’opinionista dell’Isola sarà presente in studio e siamo sicuri che commenterà ancora una volta il video regalandoci altri minuti di grande divertimento.