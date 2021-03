La coppia più discussa degli ultimi tempi composta da Pietro delle Piane ed Antonella Elia questa sera si è scontrata contro le cinque sfere. Cosa è successo.

La storia fra Antonella Elia e Pietro delle Piane è fatta di rotture e ritorni di fiamma continui. Un continuo tira e molla di cuori spezzati ed amori che lasciano il segno. A Live non è la d’Urso la scorsa settimana i due hanno avuto modo di parlarne e chiarire.

Per Antonella Elia i dolori sono stati troppo forti da vivere e per questo quando ha lasciato il proprio fidanzato ha sofferto molto, raccontando in pillole la sua sofferenza anche durante la sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip. Il loro ritorno d’amore è quindi davvero molto discusso.

Pietro delle Piane è un attore e doppiatore italiano che più volte abbiamo visto sotto i riflettori per la sua vita privata in relazione ad Antonella. I due hanno qualcosa ancora da dire e nello studio della d’Urso hanno deciso di affrontare le cinque sfere.

Live, Antonella Elia shock sul suo fidanzato: “Anche se fosse infedele…”

Ripercorriamo assieme le tappe degli scontri che la showgirl ha avuto assieme al suo fidanzato speciale contro le cinque sfere di Live non è la d’Urso.

Antonella Elia è stata subito naturalmente invitata ad esprimersi sul fatto che il suo fidanzato fosse una persona considerata poco fedele. “Io credo nella sua fedeltà, ma anche se non fosse fedele, sti cavoli” dice la showgirl mostrando tutto il suo interesse nei confronti di personalità forti in questo modo e particolari fino a questo punto.

La coppia ha, come abbiamo detto, affrontato le cinque sfere. Tra queste vi era anche Simona Izzo che di certo non ci è andata di certo leggera. “Terrificante, cattiva con tutti. Hai quella cattiveria intelligente perché voi strombazzate (amplificare e raccontare a tutto il mondo la loro storia). Pietro tu stai facendo una splendida parte“.

A metterci un po’ di pepe nella coppia ci ha pensato poi invece anche la sempre pungente Vladimir Luxuria che ha invitato la simpatica e peperina show girl Antonella Elia a “darsi da fare” e divertirsi con altre persone così come avrebbe fatto Pietro delle Piane in precedenza. Chissà se questo consiglio verrà ascoltato dalla bella opinionista del GF VIP che abbiamo visto più volte scontrarsi con chiunque.

Antonella Elia e Pietro Delle Penne, Rita dalla Chiesa: “la conosco da tanto tempo, non è felice”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

Antonella Elia però ha approfittato del suo momento anche per dire di non essersi mai pentita di quello che ha detto in precedenza sulle persone che non le sono simpatiche ed anzi si è anche rifiutata di salutare l’ex coinquilina della casa Samantha de Grenet con cui ha avuto un altro litigio importante.

Infine in studio è poi intervenuta anche Rita dalla Chiesa che ha avuto uno scontro non poco acceso contro Pietro delle Piane reo di poter essere una influenza negativa su di Antonella Elia. Pietro non ha assolutamente apprezzato queste parole e l’ha accusata di essersi espressa offendendo gravemente lui e la loro relazione. “Trovo fuori luogo quanto detto dalla signora dalla Chiesa” dice Pietro dalle Piane. Anche in questo caso il confronto fra le parti era davvero riscaldato.

I due insomma si sono dati molto da fare nel difendersi dalle accuse e dalle frecciatine non velate lanciate sia dalle sfere in studio che anche gli inviti a riflettere della stessa Rita dalla Chiesa. Come finirà fra i due?

Temptation Island, Pietro dalle Piane “si assumerà la responsabilità di ciò che ha detto”

Il fidanzato di Antonella Elia durante il suo intervento a Live non è la d’Urso ha infatti dichiarato che avrebbe recitato un ruolo a Temptation Island. Avrebbe quindi recitato un ruolo cucito addosso.

La bella conduttrice partenopea proprio a tal proposito è intervenuta successivamente al momento di forti emozioni con Tiziana Giardoni per dichiarare che Pietro dalle Piane “si sarebbe assunto la responsabilità di quanto ha detto”. Guai in vista per l’attore e doppiatore?