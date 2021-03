Barbara d’Urso non è riuscita a trattenere le proprie emozioni durante la sua conduzione di Live non è la d’Urso. Tiziana Giardoni in studio per Stefano d’Orazio.

Che fra la bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso e la moglie di Stefano d’Orazio vi fosse un rapporto stupendo era un fatto noto vista la presenza importantissima al matrimonio della coppia. La conduttrice di Live non è la d’Urso era infatti una amica molto intima della coppia.

Tiziana Giardoni ha amato fino all’ultimo momento e continua ad amare profondamente suo marito Stefano d’Orazio, il leggendario batterista dei Pooh. Quando è infatti venuto a mancare l’immenso artista con sé è andata via una parte di lei, per sua stessa ammissione.

Questa sera la donna ha deciso di prendere la parola e recarsi a Live non è la d’Urso dalla sua grande amica, la conduttrice dello show, e poter raccontare il ricordo di suo marito. Le lacrime erano inevitabili per l’amore e l’amicizia che le lega.

Live, Barbara d’Urso si commuove in diretta per le parole della moglie di Stefano d’Orazio

Tiziana è entrata in studio e non è riuscita a trattenersi dall’abbracciare la conduttrice Barbara d’Urso. Le due si sono scambiate un forte abbraccio che non ha risparmiato lacrime. Le due si sono commosse fortemente. La bella conduttrice partenopea ha dichiarato che “ha fatto di proposito molteplici tamponi in mattinata proprio perché non poteva evitare di abbracciare la sua amica sorella” così come ama definirla lei.

Barbara d’Urso era visibilmente scossa. Purtroppo il lutto, la perdita di un suo carissimo amico, non è stata superata ancora e ci vorrà molto tempo. Le lacrime erano inevitabili. La stessa intervista è infatti proceduta con le lacrime e l’emozione di chi ha amato fortemente il leggendario artista.

“Io non lo trovo giusto, non lo trovo giusto. Non me lo hanno fatto vedere. Ho elemosinato informazioni per sapere come stava” dice Tiziana Giardoni nel commentare il modo in cui lei ha dovuto affrontare l’ospedalizzazione di suo marito e poi la morte dello stesso.

Le due donne hanno avuto modo di parlare poi anche del mancato momento di commemorazione di Stefano d’Orazio a Sanremo che ha lasciato non poca amarezza per la moglie. Tiziana ha infatti commentato il tutto dicendo che alla fine anche se non c’è stato un momento vero di commemorazione, lei ha accettato le scuse sia di Fiorello che di Amadeus ed anzi ha riconosciuto in loro l’affetto forte nei confronti del suo defunto marito.

Fra le due però resterà indimenticabile quell’abbraccio che è una dimostrazione di un amore, di una amicizia che non avrà mai fine, il tutto nel ricordo di un leggendario artista quale era Stefano d’Orazio.