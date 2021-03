Dopo l’arresto di Fabrizio Corona sia Asia Argento che Belen Rodriguez hanno speso delle parole di conforto per l’ex paparazzo

Fabrizio Corona di nuovo in prima pagina. Le immagini dell’arresto dell’ex agente fotografico hanno fatto il giro d’Italia ed hanno di nuovo diviso il pubblico a casa: si tratta di semplice rispetto delle regole o è un vero e proprio accanimento contro una persona che ha bisogno di aiuto?

Va detto che Corona, con i suoi comportamenti stravaganti, non ha di certo facilitato la scelta dei giudici. Agli arresti domiciliari dal dicembre 2019, sembrava che ormai la sua vita fosse rientrata all’interno dei canoni della tranquillità. Eppure le ordinanze erano chiare: niente apparizioni in tv, divieto di usare i social.

Fabrizio come sempre ha fatto di testa sua e ora dovrà tornare in carcere. Non prima dell’ennesimo show sui social: una volta appresa la notizia l’ex paparazzo si è tagliato i polsi, si è ricoperto di sangue e ha lanciato accuse ai giudici responsabili della decisione. Al momento è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano e, come dichiarato su Instagram dal suo legale, si è sottoposto autonomamente allo sciopero della fame e della sete finchè non riuscirà ad avere un colloquio con Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Fabrizio Corona arrestato, Asia e Belen in coro: “Aiutatelo”

Il suo profilo social al momento è gestito dal suo legale che in queste ore sta ricevendo tantissime richieste da parte delle persone che si sono schierate con Fabrizio e che vogliono far qualcosa per cambiare la situazione. A questo punto l’avvocato Chiesa ha deciso di pubblicare nelle stories un link per una petizione online che chiede il ritorno di Corona ai domiciliari ed in poche ore ha raccolto tantissime firme.

A schierarsi contro la decisione dei giudici ci sono anche due donne famose che conoscono decisamente bene l’ex agente fotografico. Parliamo di Asia Argento, con la quale Fabrizio ha una relazione “saltuaria”, e Belen Rodriguez, sua storica ex fidanzata.

La figlia di Dario Argento è convinta che Corona abbia già pagato per le sue “cazzate”: “Non gli viene perdonato proprio quel disturbo bipolare e narcisistico della personalità che gli è stato diagnosticato dai medici stessi dello stato, sotto i quali era in cura. Ora ditemi voi come potrà quest’uomo apparentemente smargiasso ma profondamente fragile, passare incolume altri due anni e mezzo in carcere, io non conosco nessuno che sia uscito “riabilitato” dopo una lunga prigionia”.

Anche Belen ha dichiarato di aver pianto tantissimo alla notizia del nuovo arresto e di essere preoccupata per lui: “Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Ieri ho pianto tanto. Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”.

Insomma, per entrambe Corona deve essere aiutato e non di nuovo rinchiuso in una cella. E a pensarla come loro ci sono tantissimi italiani.