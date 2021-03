Cambia ancora una volta il calendario del campionato di Serie A. Le gare in questione sono Juve-Napoli e Lazio-Torino

Juventus-Napoli rinviata di nuovo. A pochi giorni dalla data fissata per il recupero del match di Serie A tra bianconeri e partenopei è arrivata la decisione ufficiale della Lega Calcio che ha stabilito che la partita non si giocherà mercoledì 17 marzo bensì si disputerà il 7 aprile alle ore 17.45.

Come ricorderete la sfida in questione è stata oggetto di moltissime polemiche, con il Napoli che non si era presentato a Torino a causa del blocco imposto dalla ASL ed il successivo 3-0 a tavolino, seguito poi dal ricorso che ha dato ragione alla società partenopea e ha decretato che la gara si sarebbe dovuta giocare.

La data scelta, una volta che il Napoli è stato eliminato dall’Europa League, era quella di mercoledì prossimo. Ma, vista anche l’uscita della Juventus dalla Champions, i due club hanno chiesto ed ottenuto l’ennesimo rinvio. In particolare gli azzurri hanno fatto pressione per evitare di dover affrontare nella stessa settimana tre trasferte consecutive e tutte contro squadre di alto livello: Milan, Juventus e Roma.

Dopo le tante litigate sembra che sia Agnelli che De Laurentiis siano riusciti a trovare un accordo che in fondo sta bene ad entrambe le squadre. Decisiva in questo senso, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, una telefonata tra i due presidenti.

Serie A, anche Lazio-Torino va rigiocata

L’altro match che ha fatto discutere molto nelle ultime settimane è stato quello tra Lazio e Torino, che ha seguito lo stesso copione descritto per Juve e Napoli: il Toro non si è presentato all’Olimpico avendo tantissimi positivi in squadra senza aver potuto allenarsi a causa delle disposizioni dell’Asl.

Il giudice sportivo ha assegnato come da regolamento il 3-0 a tavolino ai biancocelesti, ma anche in questo caso il ricorso ha stabilito che la partita si dovrà giocare. La data andrà ancora stabilita, bisognerà attendere almeno metà settimana quando l’undici di Simone Inzaghi saprà se riuscirà o meno ad andare avanti in Champions, anche se l’impresa sembra davvero ai limiti dell’impossibile.

Ad ogni modo queste decisioni della Lega faranno discutere oltremodo: se Agnelli e De Laurentiis alla fine hanno trovato una soluzione di comodo, come la metteranno le altre squadre di Serie A? Il campionato è già largamente condizionato dalla pandemia, ma i tifosi delle altre squadre non hanno assolutamente gradito il comportamento di alcune società che come sempre hanno pensato prima a se stesse. Decisamente criticabile anche l’atteggiamento del presidente della Lega Dal Pino che, accettando un nuovo spostamento, ha reso ancor più incerto ed iniquo il finale di campionato, sia per la vetta che per la coda.

Juve Napoli il 7 aprile è la rappresentazione perfetta del perché il calcio italiano è anni indietro al resto d’Europa. Squallore. — MMM (@eNo11) March 12, 2021