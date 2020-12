La gara tra Juve-Napoli dovrà essere giocata. Vittoria in terzo grado della società partenopea. La possibile data del recupero

Svolta clamorosa su Juve-Napoli. La sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, ha ribaltato tutto quanto era stato stabilito in primo ed in secondo grado.

Niente 3-0 a tavolino per i bianconeri dunque, la partita deve essere giocata. La società partenopea, dopo una lunga trafila legale, alla fine è riuscita a spuntarla e a ottenere un verdetto a favore.

Ricordiamo che il Napoli non partì per Torino a causa di due giocatori positivi al Covid, e proprio mentre era in procinto di lasciare il capoluogo campano i calciatori erano stati rispediti a casa con l’ASL che era intervenuta per bloccare la partenza.

La Juve come da regolamento si era presentata in campo il giorno della partita, ottenendo così dal Giudice Sportivo il 3-0 a tavolino. Inoltre il Napoli era stato penalizzato di un punto.

Juve-Napoli, come cambia la classifica e la data del recupero

Tutto questo ora ovviamente è stato annullato, con delle evidenti ripercussioni sulla parte alta della classifica proprio a pochi minuti dall’inizio della quattordicesima giornata di Serie A.

Il Napoli passa da 23 a 24 punti, agganciando in un sol colpo la Roma e la stessa Juventus, che fino a pochi minuti fa era terza da sola a 27 punti. Ora il problema è stabilire quando sarà recuperata la gara in questione.

Inizialmente, infatti, si era pensato al 13 gennaio con conseguente slittamento delle gare di Coppa Italia di bianconeri e partenopei. Questa soluzione però pare non piacere molto ai piani alti e bisognerà dunque attendere per conoscere la data ufficiale.

Nel frattempo sul web si riaccendono le polemiche non solo tra juventini e napoletani, ma anche tra i tifosi di altre squadre: cosa dovrebbero pensare, tra le altre, il Genoa, l’Inter, il Milan, la Roma e tutte le società che hanno dovuto rinunciare a tantissimi giocatori ma sono lo stesso scese in campo?