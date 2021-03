Elettra Lamborghini la stanno aspettando tutti a braccia aperte all’Isola dei Famosi, pronta a regalare perle di iconicità assieme a Tommaso Zorzi.

Ammettiamo che l’amore verso Elettra Lamborghini è ormai diffuso nell’aria e coinvolge tutti i fan del piccolo schermo e dei social che sono pronti a fare carte false pur di vederla il più possibile presente in programmi televisivi. La cantante ha conquistato proprio tutti.

Proprio per questo motivo è stata accolta con grandissima felicità la notizia del suo ruolo come opinionista all’Isola dei Famosi assieme ad Iva Zanicchi e poi, notizia di pochissime ore fa, assieme a Tommaso Zorzi. Una squadra che sicuramente darà filo da torcere ai naufraghi e molte soddisfazioni alla conduttrice Ilary Blasi.

Tutto a gonfie vele se non fosse per quell’aria di tempesta che purtroppo ha colpito la bellissima cantante di “Musica ed il resto scompare”, moglie di Afrojack. Vediamo cosa è successo e come sarà possibile recuperare la sua partecipazione all’Isola dei Famosi in veste di opinionista.

Elettra Lamborghini ci sarà all’Isola dei Famosi?

Elettra Lamborghini ha però recentemente vissuto purtroppo una brutta esperienza quando le hanno comunicato la sua positività al Covid. La ragazza però non si è mai mostrata davanti alle telecamere con tristezza ed anzi ha continuato a divertire i suoi follower con un grande sorriso. Sembra inoltre che la sua ‘presenza’ all’Isola dei Famosi ci sarà lo stesso.

Infatti si sta elaborando una modalità a distanza per permetterle di partecipare allo show sin dalla prima puntata. Come ha fatto sapere la testata giornalistica Fanpage, infatti, la produzione ha pensato di abbracciare questa modalità e non rinunciare del tutto ad Elettra Lamborghini.

Il pubblico ne sarebbe assolutamente entusiasta. La regina del twerking all’Isola dei Famosi è sicuramente pronta a regalare perle di iconicità assieme a Tommaso Zorzi, con i due che hanno da poco recuperato il rapporto di amicizia che li teneva uniti.

Il tris calato da Ilary Blasi, composto da lei, il vincitore del GF VIP e la grande e simpaticissima Iva Zanicchi sembra essere quello più atteso dopo il grande show regalato dalla casa più spiata d’Italia che ha visto il formarsi di fandom scatenati e pronti a seguire i propri beniamini ovunque.

La giovane cantante dal cognome molto importante in questi giorni di quarantena continua a regalare ai suoi follower molteplici stories su Instagram. Pronti a farle compagnia sui social?