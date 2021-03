Dayane Mello potrebbe tornare a breve in televisione. La brasiliana è candidata per essere la nuova tronista di Uomini e Donne

Dayane Mello è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La brasiliana è stata sempre al centro delle attenzioni del pubblico, soprattutto a causa della sua relazione speciale con Rosalinda Cannavò che attualmente, nonostante la dichiarazione d’amore, sembra essersi interrotta.

Molte persone hanno avuto dubbi, come sempre, sui reali sentimenti della modella nei confronti di Adua. Il primo a farli emergere è stato proprio Tommaso Zorzi, fresco vincitore del reality. Nel frattempo Dayane è uscita dalla casa e ha potuto riabbracciare Sofia, la figlia avuta dalla relazione con Stefano Sala.

Per lei ora ci sarà un momento di relax e ritorno alla vita normale dopo il dramma della morte del fratello Lucas, che la showgirl ha dovuto affrontare all’interno della casa senza poter tornare in Brasile a causa della pandemia. Insomma, un momento difficile per la ragazza, soprattutto a livello sentimentale.

Proprio a causa di questo e anche del suo appeal sul pubblico per Dayane si potrebbe aprire a breve un’altra opportunità televisiva. Si fa il suo nome per il nuovo trono di Uomini e Donne e, a quanto pare, la brasiliana ha uno sponsor fortissimo.

Stiamo parlando di Maurizio Costanzo che, sulle pagine di “Nuovo Tv” in cui tiene una rubrica, ha risposto a chi gli chiedeva un’opinione sulla Mello come eventuale tronista: “A Uomini e Donne saprebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale”.

Dayane Mello a Uomini e Donne, Karina la attacca: “A me non piace”

Se Costanzo pensa che la brasiliana sarebbe perfetta per il trono, c’è invece una ex protagonista di Uomini e Donne che la pensa totalmente al contrario. Stiamo parlando di Karina Cascella che in una recente intervista a Casa Chi ha ammesso di non provare una simpatia particolare per Dayane:

“A me non piace per niente, è una donna bellissima però è molto falsa e anche instabile, per molti ragionamenti che fa. Non si è neanche emozionata vedendo la madre. C’è una freddezza che non mi piace”

La decisione finale chiaramente spetterà alla redazione del programma di Maria De Filippi. Ma siamo sicuri che molti italiani vorrebbero vederla sul trono piena di corteggiatori.