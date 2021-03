Dopo il comunicato di Handanovic l’Inter fa sapere che anche De Vrij e Vecino sono positivi al Covid. Rinviato il match di sabato

Non c’è pace per Antonio Conte e per l’Inter. I nerazzurri, in vetta al campionato, stanno vivendo delle giornate di apprensione a causa dei contagi da Covid che stanno allargandosi all’interno del gruppo squadra.

Il primo ad essere risultato positivo è stato Danilo D’Ambrosio, seguito a ruota da Handanovic. Proprio ieri la società, con un tweet, aveva confermato la notizia in merito alla positività del portiere sloveno. Gli allenamenti sono proseguiti tranquillamente, visto che il secondo giro di tamponi aveva escluso ulteriori contagi.

La situazione è cambiata drasticamente stamattina: poco fa è arrivata la notizia che anche Stefan De Vrij e Matias Vecino sono stati trovati positivi e di conseguenza il calendario di Serie A subirà un’ulteriore modifica.

Inter, esplode il focolaio: partita col Sassuolo rinviata

Questo perchè l’Ats di Milano, una volta appresa la notizia, ha rapidamente deciso di rinviare la partita tra Inter e Sassuolo, originariamente in programma per sabato sera alle 20.45.

+++L’Ats Milano ha predisposto il divieto di disputa di #InterSassuolo in programma sabato 20 marzo+++ — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) March 18, 2021

Non solo: l’organismo ha stabilito anche il blocco di ogni attività della squadra nerazzurra (allenamenti compresi) per quattro giorni fino a lunedì 22 marzo. Contestualmente è stato imposto il divieto a tutti gli atleti di raggiungere le proprie nazionali e di rispondere alle convocazioni.

Lunedì prossimo verranno accertate eventuali nuove positività, sperando che i contagi si siano fermati solamente a quattro tesserati. Ad ogni modo il caos nel campionato di Serie A continua: il protocollo stabilito lo scorso anno è risultato poco efficace e ha creato soltanto confusione, con i conseguenti rinvii di Juventus-Napoli e Lazio-Torino.

Ora c’è chi sui social ironizza sulla recente decisione della Lega in merito all’accordo tra Agnelli e De Laurentiis: “Le due società si accorderanno e giocheranno quando vogliono loro?”.