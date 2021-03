Stanotte esce il primo album di Madame: la cantante si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera

Momento d’oro per Madame. La giovane rapper, dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo, è riuscita finalmente a farsi conoscere da gran parte del pubblico italiano ed ora è pronta a lanciare il suo primo album a soli 18 anni.

Francesca Calearo da Creazzo, nonostante la giovane età, era già una star su youtube ed era già riuscita a farsi apprezzare dai big del mondo del rap italiano, come ad esempio Marracash che l’aveva scelta per un featuring di un suo brano.

Stasera a mezzanotte ci sarà il lancio ufficiale su tutte le piattaforme digitali del suo primo album, pubblicato dalla casa discografica Sugar Music: la cantante ha girato in questi giorni il videoclip del singolo “Voce” all’interno del teatro Olimpico di Vicenza.

Ma oltre al suo impegno a livello musicale, per l’occasione Madame si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha fatto trasparire tutti gli aspetti particolari del suo carattere e del suo profilo emotivo.

Madame al Corriere della Sera: “Alle medie non mi lavavo”

Durante il confronto con la giornalista Teresa Ciabatti Madame ha parlato veramente di tutto e ha fatto capire come il suo amore per la musica le fosse già chiaro in tenera età. A soli 13 anni sapeva già a memoria tutte le canzoni di Fedez e Emis Killa, ed il suo scrivere testi e cantare l’ha fatta bocciare ben due volte.

A proposito della scuola Francesca ha raccontato alcuni aneddoti particolari: “Quando andavo alle medie non mi lavavo, a scuola mi prendevano in giro. Una volta sono svenuta e i miei compagni mi hanno calpestata. Mi calpestavano per capire se fingessi”.

Un’adolescenza davvero tormentata, anche sul piano amoroso. Madame ha però le idee chiare: le piace essere libera di scegliere e non si pone dei paletti. Come lei stessa ha affermato: “Non ho mai avuto problemi maschio, femmina, semplicemente le donne etero sono più difficili da raggiungere e quello era il mio scopo. Certe mattine mi sveglio più maschio, altre più femmina”.

Insomma, una vera artista a tutto tondo.